Алнаш ёросысь Туймыйыл гуртын 6 юртъер ӝуаз

18-тӥ августэ 2 часысен уйин Алнаш ёросысь Туймыйыл гуртын кышкыт тылпу 6 юртъерез арам кариз. Соку быдэс гуртэн гажамон Пчельниковъёслэн юртъерзы быдэсак ӝуаз.

Бускельёссы бордысь пуромем тыл пудозэс но, ваньбурзэс но ӧз жаля. Вылазы дӥсен кылизы. Гаражысьтызы машиназэс гинэ поттыса вуттӥзы. Улыно-вылыно йыг-йыг корка, гидъёс, мунчо, сад — ваньмыз син куспын пеньлы пӧрмиз. Ярам асьмеос улэм кылимы, шуэ пизы Алексей Пчельников. Тачыртэм куараослэсь сайкаса, со семьяоссэ ураме поттӥз. Алигес гинэ сюан шудӥзы. Венчанилы дасясько вал.

Али анай-атаез улэ выныз дорын, Алексей кузпалыныз варманайзы дӥньын. Юртсэс выльысь ӝутон борды каллен кутско. Маин ке юрттыны мылкыдды вань ке, Алексеен герӟаськыны быгатӥськоды 89512040346 номеръя. Уксё келяны луэ та Сбербанк счётъя: 4276 1609 8589 8635 (Пчельников Алексей В.)