40 сюрс нылпилы толэзьлы быдэ 5 сюрс манет тыриськоз

Россиысь Президентлэн указэзъя шаерысьтымы ог 26 сюрс семьяосысь 3-7 аресъем 31 сюрс 951 нылпиос понна толэзьлы быдэ 5 сюрс манет тыриське. Пандемиен валче ёрмись семьяос йыло, озьыен, тросгес муртлы юрттэт вуоз.

28-тӥ июльлы Калыкез улон-вылонын утён политикая но ужъя министерствое выплата басьтонъя 56 сюрслэсь ятыр куриськон вуэмын ни.

Туспуктӥз Максим егоров

Начар улӥсь семьяосысь нылпиослы толэзьлы быдэ выплата тырон указ юнматэмын туэ 20-тӥ мартэ. Сётӥське со, семьяысь котькуд муртлы сярысь доход улыны тупатэм минимумлэсь бадӟым ӧвӧл ке. Удмуртиын адямилы быдэ доход 9 сюрс 992 манетлэсь ортчыны кулэ ӧвӧл. Выплата басьтон понна кун услугаосъя портал пыр вазиськыны луэ. Озьы ик куриськонъёсты куто котькуд ёросысь МФЦ-ысь специалистъёс но ёрос администрациосысь калыкез улон-вылонын утёнъя управлениосын. Заявкаез эскеро 20 ужан нунал ӵоже.

28-тӥ июльлы Калыкез улон-вылонын утён политикая но ужъя министерствое выплата басьтонъя 56 сюрслэсь ятыр куриськон вуэмын ни. Министрлэн воштӥсез Ольга Лубнина пусъемъя, 30 процентаз учыръёсы анай-атаез шумпоттыны уг быгато.

— Семьялэн огъя доходаз пыре ар куспын ваньбурез вузаса поттэм уксё но. Со сяна, анай капиталэн юрт басьтон санэ басьтӥське. Сыӵе учыръёс ӧжыт ӧвӧл. Законъя сыӵе дыръя выплата уг тыриськы. Ваньбур вузам-басьтэм дырысен 12 толэзь ортчемын луыны кулэ. Ортчиз ке, анай-атайёс нош ик быгато выплаталы вазиськыны, — шуэ Ольга Владимировна.

Выплататэк кылемъёс пӧлын Ижысь Светлана Лебедева, 2 пичиесь нылпиослэн анайзы. Пиналъёсызлэн атайзы алимент уг тыры, кемалась ни палэнын улэ. Егит нылкышнолэн доходэз уг тырмы, соин коммунальной услугаос понна но компенсация басьтэ, пособиос но вуо. Соин ик оскыса выплаталы вазиськиз вал.

— Нылъёсы школае мынон азьын со бадӟым юрттэт луоз шуыса куриськон гожтӥ. Нош мыным копейка но ӧз вуы. Анай капиталэн басьтэм комнатадэс кылем арын вузады, шуизы. Но мон со уксёез аслым ӧй куты ук — улос условиосмес умоятон вылысь квартира басьтӥ, эшшо ипотекае пыри. Но тае кылэм-адӟем ӧз каре. Министерствоын буйгатӥзы: июль пумын нош ик вазиське, соку выль сямен доходдэс лыдъялозы, комнатадэс вузан пумысен сделкадылэн вакытыз ортчемын луоз ни. Озьы ик кари. Табере возьмасько. 2 нылъёсылы 10 сюрс манет вуыны кутскиз ке, улонмы капчиялоз. Будо бере, дӥськутлы, сиёнлы ик кӧня уксё кошке, — шуэ Светлана.

Ольга Лубнина верамъя, шаерамы чаклало вал, ог 24 сюрс 700 пиналлы выплата тыриськоз шуыса. Начар семьяосысь ӵапак тамында нылпилы угось пӧртэм пособиос вуо. Но пандемиен валче уноезлэн доходъёссы усизы, соин ик выплата басьтыны эшшо быгатозы. Туннэ со ог 32 сюрс пиналлы вуэ ни. Ар пумозь лыдпус ог 40 сюрсозь вуоз шуыса чакласькомы, валэктэ Ольга Лубнина.

Выплатаослы федерал бюджетысь висъямын 1 миллиард 248 миллион манет, республикалэн казнаысьтыз — 260 миллион манет. Ватсаса оглом эшшо 973,2 миллион манет кулэ луоз на.

— Куд-огез куриськон гожтэмзы бере ик выплата киязы вуоз шуыса возьмало. Со озьы ӧвӧл. Юрттэт сётонъя решение кутэм дырысен толэзь ӵоже вуыны кулэ со. Выплаталы правозы кылдэм семьяос татчыозь копейка но басьтэмын ӧвӧл ке, одно ик вазиське министерствое 8(3412) 222-899 телефонъя, — шуэ Ольга Владимировна.

Елена Сараматова