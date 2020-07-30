Эшшо 19 адями коронавирусэн висьыны усиз
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Со Ижысь 8 адями, Дэри ёросын 5 улӥсь, Можгалан но Дэбесын былэн 2 черламъёс, Воткинскын но Пичи Пурга ёросын — быдэн одӥг мурт.
Шаерысьтымы Роспотребнадзор али эскере, кинэн та висисьёс кусып возизы, соослэсь озьы ик анализъёссэс басьтозы.
Чакласькыны куриськомы Дэри ёросысь Октябрьской, Вараксино Ягул черкогуртъёсын, Пыӵанка но Старые Кены гуртъёсын улӥсьёсты, Пичи Пурга ёросысь эдейгуртъёсты. Ӵапак та интыосын уло берло нуналзэ коронавирусэн висьыны усемъёс.
Огъя вераса, шаерамы лек черлэн четлыказ шедиз ни 2 сюрс 360 адями, 1 сюрс 898 мурт бурмиз, 47-ез кулӥз. Туннэ висёнлэсь 39 адями мӧзмытскиз. 24-езлэн висёнэз секытэн ортче.
Шаерамы анализъёсты эскеро 9 лабораториосын. Берло уй-нунал ӵоже лэсьтэмын 2 сюрс 285 эскерон, тулыспал дырысен лабораториос пыр потэмын 195 сюрс 956 проба.
Мария Петрова
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