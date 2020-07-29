Эгра ёросысь Сундур гуртысь Николай Ившин калыкез пӧртэм ужлы ӝутка

Николай Анатольевичлэн ог 5 аръёс ӵоже бырем Сельгуртысь калыкез огазе люкалля.

Эгра ёросысь Сундур гуртысь Николай Ившинлэн йыраз трос пӧртэм малпанъёс бергало, но ваньмыз соос герӟаськемын гуртэз азинтонэн, калыклы шаерез, удмуртлыкез яратон мылкыд пыӵатонэн.

Николай Анатольевич дышетскемезъя шофёр, Сундурын улэ, но Ижкаре ужаны ветлэ – чугун сюрес вылын возьмаськись (охранник) луыса трос аръёс ӵоже тырше ини. Сутка ужа, 3 шутэтске. Юри таӵе уже интыяськи, ваньмон дыры тросгес мед луоз, шуэ. Нош шутэтскон нуналъёсыз дыръя пиосмурт йыраз бергась малпанъёссэ зэматон борды басьтӥське.

Николай Анатольевичлэн ог 5 аръёс ӵоже бырем Сельгуртысь калыкез огазе люкалля — та гуртын анаез но ӵужмумиз будӥллям, пе. Сельгуртъёс самоварен пӧзьтэм чай паро, шулдыръясько, кырӟало, тодазы ваё гуртын улэм вакытсэс.

Николай Ившин армиын кунгожез утиз, туж данъяське та вакытэныз. 2018-тӥ арын, пограничной службалэн кылдэмез дырысен 100 ар тырмонлы сӥзьыса, солэн сюлмаськемезъя Сундурын пограничникъёслы синпелет кылдӥз.

— Сундурысь тросэз пиосмуртъёс пӧртэм вакытъёсы пограничникъёс вал, лыдъяй но, 35 адями потӥз. Озьы, асьме коже люкаськыса, ужбергатӥсьёсын, мыло-кыдо адямиосын синпелет пуктӥм. Табере со дӥне арлы быдэ люкаськылӥськом, ужрадъёс ортчытъяськом.

Али воргорон выль малпанъёсын улэ. Сундур вӧзысь бырем Пудга гурт котырысь музъемез басьтэм, отчы тыл кыскем ни. Умой луысал, пе, татчы Россиысь Геройлы, пограничниклы Сергей Боринлы (Ижын вордӥськем пияш 19 аресказ Таджикистанын боевикъёс ки улын быриз) сӥзьыса, люкаськон инты лэсьтыны. Отын гужем кадетъёслэсь лагерьзэс ортчытъяны луысал, пе. Пиналъёс шутэтскысалзы, Удмурт шаерен тодматскысалзы, тазалыксэс кыдатысалзы. Н. Ившин мылкыдзэ кадет огазеяськонъёслэн кивалтӥсьёссылы верам ни, малпанзэ умоен лыдъяллям.

Воргорон выжыоссэ утчанэн но выре.

— Мон Олёна пи выжыысь луисько, выжымы ужась вылэм, муш вордӥллям. Шедьтӥ выжымылэсь пуссэ но, бубилэсь со сярысь вераллямзэ но тодам вайисько на, — вера Николай Ившин.

Эшшо со шуэ: гурт котырысь ошмесъёсты утялтоно, котькудӥз борды нимыныз пул шукконо вал. Будӥсь

нылпиос соос сярысь мед тодозы. Оло, озьы шаерзы сярысь тросгес тодыны мылкыдзы ӝутӥськоз, пе. Собере инты нимъёс но кыӵе чебересь — Клемнюк, Клемвис, Агай ӵашъем нюк… Котькудӥзлы кыӵе ке учырен, адямиен герӟаськем ним понэмын. Соосты но тодэ кельтыны амал шедьтоно, пе.

Нош алигес Николай Анатольевич Сундурысь Ижкаре мыныны потӥз… пыдын. Ог 100 иськемез тыбыр сьӧраз 25 килограмм котомкаен сутка куспын ортчиз. Тазьы ветлэмзэ со сӥзиз удмурт тодосчилэн Альберт Разинлэн 80 ар тырмонэзлы. Тодосчиен соос эшъясько вылэм, удмуртлыкез гажан но азинтон ласянь Н. Ившин ӵемысь Альберт Алексеевичен кенешылӥз. Аслыз но Николай Анатольевичлы та нуналъёсы 60 арес тырмиз, озьы котырес лыдпусме аспӧртэм сямен пусъеме потӥз, пе.

Али пиосмурт туж вите пенсие потон вакытсэ, соку малпанъёсме улонэ пыӵатыны тросгес дыры луоз, шуэ.

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Ангелина Снигирёва