Шоркарын «Ижкар — ужен данлыко город» стела кылдоз 2021-тӥ арын
Related Articles
Та сярысь вераз Ижлэн Тӧроез Олег Бекмеметьев журналистъёсын пумиськон дыръя. Туннэ, 30-тӥ июле, Иж город администрациын «Ижкар — ужен данлыко город» стелаез пуктон ласянь кенешон ортчиз. Котырес ӝӧк сьӧры пуксизы депутатъёс, историкъёс, архитекторъёс, общественникъёс.
Синпелетэз пуктыны тужгес тупась инты ласянь городлэн вотэсъёсаз азьвыл ик юалляськон усьтэмын вал. Ӵектэм интыос пӧлын вал: Эшъяськон монумент, Вормон сквер, Иж тымет, Киров нимо парк. Юалляськонэ пыриськиз 2 сюрс 700 адями.
Тужгес трос куара люказ Эшъяськон монумент.
Синпелетэз пуктонъя комиссиысь 19 адями пӧлысь 17-ез калыклэн мылкыдыныз соглаш луизы. Та интыын бадӟым праздникъёсты ортчытъяны луонлык вань. Умой соиз но: Эшъяськон монумент дорысен Быдӟым ож вакытэ Вормонэз дурем заводъёс адӟисько, шуизы уноез люкаськемъёс.
О. Бекмеметьев верамъя, та бере сентябрь пумозь синпелетлы проект дасялозы. Нош сое пуктон борды басьтӥськыны чакламын вуоно арын. Стелаез рос-прос, коньдонэз жалятэк лэсьтоно, со вылын шыръяны уг яра, шуиз Тӧро.
Озьы ик кенешонын вераськизы, синпелет пуктэм дорозь солы чаклам интые нимысьтыз из понозы.
Ангелина Снигирёва
Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.Write a comment