Шаерамы радъяське «ДаУР!» шудон

Шаерысьтымы адӟем карымон интыосты одӥг интые, интерактивной картае, люказ «ДаУР!» проект. Табере сое радъясьёс дэмлало вань мылкыд карисьёслы шаерысьтымы 100 интыосты котыртыны но мерлыко бамъёс пыр та сярысь вераны.

«ДаУР!» квест — со шаертодонлы сӥзем шудон. Даур.рф бамысь луэ шедьтыны карта, кытын пусъемын шаерысьтымы паймымон интыос. Отчы вуоно но соосъя нимысьтыз уж лэсьтоно. Макем тросгес интыосы вуылӥд, сокем умойгес. Со сяна, асьсэ путешествиды сярысь гожъяно асьтэ вотэсбамъёсады #КвестДаУР #Удмуртия100 чукъёс пуктыса но @daur_100 радъясез пусйыса. Вераны кулэ, квест ортчоз коньывуон толэзёзь.

— Мон но пырисько та шудонэ, — вера Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов. — Глазове вуылыкум, мыным удалтӥз пыраны Спасо-Преображенской кафедральной соборе. Со Глазовын огез чеберез юрт. Собор пыре Удмуртиысь 100 тужгес учкымон интыос пӧлы.

Вормозы соос, кин тужгес трос интыосы вуылоз. Таосты ӟечкылалозы но кузьымъёсын пусъёзы 4-тӥ шуркынмонэ, Удмуртилэн кунлык басьтэмез дырысен 100 ар тырмон нуналэ, сӥё-дано ужрад даръя.

Мария Петрова