Удмуртие реанимация лэсьтонъя 4 выль «скорой» вуиз

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 31 июля, 2020 10:51

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Соос келямын Камбарка, Каракулино, Сарапул, Сьӧлта ёрос больницаосы.

Туспуктэм: mzur.ru

Машинаос басьтыны коньдон висъямын вал Россиысь Правительстволэн резервной фондысьтыз коронавирусэн нюръяськон понна. Озьы Удмуртие 21 машина вуттэмын ни, солэсь азьвыл гинэ шаермы узырмиз 11 «Фордъ­ёсын» но 6 УАЗ-ёсын.

Машинаосын эмъясьёслы кулэ луись тӥрлык ваньмыз вань: дефиб­риллятор, электрокардиограф, шокан аппарат, аспиратор, шуныт возись электрошобрет, омырез чылкытатӥсь рециркулятор.

Ӝоген шаерамы вуозы эшшо 40 машинаос. Таосыз басьтэмын луозы Правительстволэн автопаркысьтыз куд-ог машинаосты вузам коньдонэн.

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Сергей ЗАХАРОВ

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 31 июля, 2020 10:51
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