Удмуртие реанимация лэсьтонъя 4 выль «скорой» вуиз
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Соос келямын Камбарка, Каракулино, Сарапул, Сьӧлта ёрос больницаосы.
Машинаос басьтыны коньдон висъямын вал Россиысь Правительстволэн резервной фондысьтыз коронавирусэн нюръяськон понна. Озьы Удмуртие 21 машина вуттэмын ни, солэсь азьвыл гинэ шаермы узырмиз 11 «Фордъёсын» но 6 УАЗ-ёсын.
Машинаосын эмъясьёслы кулэ луись тӥрлык ваньмыз вань: дефибриллятор, электрокардиограф, шокан аппарат, аспиратор, шуныт возись электрошобрет, омырез чылкытатӥсь рециркулятор.
Ӝоген шаерамы вуозы эшшо 40 машинаос. Таосыз басьтэмын луозы Правительстволэн автопаркысьтыз куд-ог машинаосты вузам коньдонэн.
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Сергей ЗАХАРОВ
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