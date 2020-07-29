Уваысь Иже нуись сюресэз тупатӥзы
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Уваысь Иже нуись сюресэз тупатӥзы. Ужъёс мытэмын вал 1-тӥ мае, та дыр куспын выльдӥськиз 5-лэсь трос иськем сюрес.
– Сюрес бадӟым черкогуртэз но шоркарез огазея, татӥ грузовой машинаос ӵем ветло, сюрес туж урод вал ини, – вераз Удмуртиысь Правительстволэн Тӧроез Ярослав Семёнов.
Та ужъёс «Кышкыт луисьтэм но ӟеч сюресъёс» национальной проект улсын мынӥзы: вуж асфальтэз сузязы, сюресэз волятӥзы, выль асфальт вӧлдӥзы. Озьы ик лэсьтӥзы сюрес дуръёсты, пуктылӥзы валь знакъёс, тупатӥзы автобус дугдылон интыосты.
Мария Емельянова
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