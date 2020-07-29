Уваысь Иже нуись сюресэз тупатӥзы

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 29 июля, 2020 11:55

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Уваысь Иже нуись сюресэз тупатӥзы. Ужъёс мытэмын вал 1-тӥ мае, та дыр куспын выльдӥськиз 5-лэсь трос иськем сюрес.

Туспуктэм udmurt.ru

– Сюрес бадӟым черкогуртэз но шоркарез огазея, татӥ грузовой машинаос ӵем ветло, сюрес туж урод вал ини, – вераз Удмуртиысь Правительстволэн Тӧроез Ярослав Семёнов.

Та ужъёс «Кышкыт луисьтэм но ӟеч сюресъёс» национальной проект улсын мынӥзы: вуж асфальтэз сузязы, сюресэз волятӥзы, выль асфальт вӧлдӥзы. Озьы ик лэсьтӥзы сюрес дуръёсты, пуктылӥзы валь знакъёс, тупатӥзы автобус дугдылон интыосты.

Мария Емельянова

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 29 июля, 2020 11:55
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