Сарапул ёросысь Шевырялово гуртын 27 пумо полуфабрикатъёс лэсьто
Related Articles
Сарапул ёросысь Шевырялово гуртын сӥльлэсь полуфабрикатъёс лэсьтонъя цех пичи гинэ, нош со, Удмуртиысь калыкез сюдэм сяна, Татарстанэ, Башкортостанэ, Пермь, Оренбург, Киров но Самара улосъёсы вуззэ келяны пӧрмытэ.
Шевыряловоын уно аръёс ӵоже зор-кот улын сисьмыса сылӥз райполэн магазинэзлэн юртэз. 2000-тӥ аръёслэн кутсконазы Хакимяновъёслэн семьязы юртэз выльдон борды басьтӥськиз. Кӧня ке миллион манет кредит басьтӥзы. Ужзэс мытӥзы нуналаз
5 килограмм пельнянь кутон бордысен. Шевыряловоысь
нылкышноосты пельнянь лэсьтыны доразы ӧтизы. Отӥяз мукет полуфабрикатъёс но поттыны кутскизы. Барыш люкаськемен, 2017-тӥ арын Италиысь тӥрлык басьтыны быгатӥзы. Табере ыльнянь лэсьтэ машина. Нырысь-валысь 10 пумо полуфабрикатъёс лэсьто вал ке, али 27 люкаське ни. Уй-нунал куспын ог 2 тонна потто.
— Ваньмыз со гуртоослэн ужаны мылкыдзы бордысь но потэ. Сотэк, котькӧня уждун тыр но, номыр уз пишмы ук, — шуэ ужбергатӥсь Римма Хакимянова.
Цехын али ужало 33 кузя. Гуртысьтызы ик пудо басьто. Ужбергатӥсьёс асьсэос но герефорд выжыысь кунян вуттӥзы ни — сюро таза пудозы
ог 120 йыр. Азьланяз скалъёссэс эшшо йылтыны медо. Пудо вандон цех усьтыны малпало. Гурт удысъя но сиён-юонъя министерстволэсь фермеръёслы азинтӥськыны юрттӥсь грантсэ алигес утӥзы. Со выль гид пуктыны яралоз. Соку производствозэс эшшо но паськытатозы, гуртысь эшшо 35 муртэ уже кутозы.
Шевыряловоысь фермеръёс шоры учкыса, Сарапул ёросысь улӥсьёслэн фермер кариськыны мылкыдзы ӝутӥське. Ёрослэн йырыз Игорь Асабин пусъемъя, троссэ дугдытэ кышкан, номыр уз пӧрмытэ шуыса. Но улон возьматэ, пичи ужбергатон но пайдаё луыны быгатэ. Со сяна, гуртэз азинтыны юрттэ.
Елена Сараматова
Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.Write a comment