Дэри ёросысь Якшур гурт поселениын асьсэлэн радиозы ужа

Ӵукналы быдэ 7 час 30 минутэ поселениен кивалтӥсь Николай Мерзляков иворъёсын эфире потэ.

Туэ гужем якшуръёс басьтыны быгатӥзы радиоен ужанъя нимысьтыз частота, диапазонэз — 159,05 МГц.

Туспуктэм: rusound.ru

Ужан нунал — 5 часысен

Николай Николаевич вазь ӵукна ик колхоз конторае дышем сямен дыртэ. Азьвыл «Путь Ильича» хозяйствоын со агроном луыса разнарядкае вуылӥз, табере уй-нунал ӵоже кылдэм выль иворъёсын тодматскыны лыктэ. Кӧня йӧл кыскемын, кӧня пудо сиён дасямын, кин умойгес ужаз. Ваньзэ тае со 5 час но ӝыные ик блокнотаз гожтэ, ужан дораз мыныса, малпанъёссэ радъя но калыклы радио пыр вера. Тазьы ужа ни со 2014-тӥ арысен. Зэм, нырысь-валысь гуртоослы ивор вуттылӥз липет йылэ интыям громкоговорительёс пыр. Нош туэ гужем басьтыны быгатӥзы радиоен ужанъя нимысьтыз частота, диапазонэз — 159,05 МГц.

— Краснодар улосысь Крымскез 2012-тӥ арын тудву быдэсак ньылӥз, трос улонэз быдтӥз. Соку гурт поселениосын кивалтӥсьёслэсь кылзэс юазы, малы калыклы матэктӥсь бадӟым ву сярысь дырыз дыръя ивортэмын ӧй вал шуыса. Крымск Удмуртилэсь кыдёкын ке но, калыклы кулэ дыръяз соиз я таиз пумысен ивор сётъянэз радъяны косӥзы асьме дорын но. Мар кароно? Сельский сход люкаськоз, зол тӧласькоз, ву кысэмын луоз шуыса иворъёс кутскимы вал СМС пыр лэзьяны. Поселенилэн бюджетэзлы дуно усьыны кутскиз. 6 гуртъёсын угось 2 сюрс 400 котыр улӥсез. Ваньзылэн телефон номерзэс но сётэмзы уг поты. Кузь СМС уд но гожты. Собере тодэ лыктӥз колхоз радио. Ас вакытаз гуртъёсын езъёс но кыскемын вал ук. Соку тӥни, 2014-тӥ арын, гуртъёсы громкоговорительёс юнматӥмы. Самой секытэз вал микрофон азе пуксьыны. Сценалэсь кышкасьтэм адями, толэзь ӵоже дышыны выри, — шуэ Николай Николаевич.

Гуртын тросэз ӟучъёс бере, Николай Мерзляков эфире ӟуч кылын потэ. Но удмурт ивортонъёс но лэсьтылэ, удмурт калыклы но сюлэмаз мед лякиськоз, шуэ. Нош кылзӥсез лачак. Кыӵе ке юанъёссы кылдыку, жингырто я соку ик администрацие лыкто. Огпол ӵыпетын пыласькыны алыса ивортӥз, вуэз чылкыт ӧвӧл, шуиз. Соку дораз пересь кышно вуиз но юаз: ӟазегъёсме арня вуэ уг лэзьяськы ни, вуын кинэз ке улэ шуид ук, пе.

Гужем урамысен я бакчаысен громкоговорительысь ивор кылзыны каньыл, толалтэ кезьыт дыръя мылкыд тырмыны кулэ. Нош калык ивор возьма. Соин ик гурт поселениен кивалтӥсь зэмос радио лэсьтон борды басьтӥськиз. Туннэ со 2 гуртлы — Якшурлы но Починкалы (Семёново) — ужа ни, отӥяз эшшо 4 гуртэ вуоз. Табере адямиос коркасенызы радиоприёмникез лэзьыны но ивор кылзыны быгато. Зэм, приёмник 3,5 сюрс манет сылэ. Сое Ижысь радиозаводын лэсьто. Татын ужасьёс ик юрттӥзы радио установкаез юнматыны. Огшоры радиоприёмник частотаез уг шедьты, соин ик таӵе дунозэ басьтоно луо. Заявкаос вань ни. Каллен басьтозы ваньзы гуртоос.

— Милям калык сыӵе: огез басьтэ, эскере ке, мукетыз но соя кариське. Адямиослы радио кулэ. Ми гуртамы кылдэм югдурен, Удмуртиысь иворъёсын тодматӥськомы ук. Радиоприёмник кылдэмен, котькуд гуртэ нимысьтыз ивор но сётыны луоз. Кылсярысь, кытын ке сюрес сузяно ке, малы сое мукет гуртъёслы тодонэз. Клубын ужасьёслы но эрик луоз: адями-

осты кыӵе ке праздникъёсын, вордӥськем нуналэнызы ӟечкыланы табере микрофон вань. Коть концертъёс но лэсьтылы. Бадӟым луонлыкъёс усьтӥсько. Собере, калык иворъёсты тодыса улэ ке, ма отын уродэз.

Гуртоос асьсэос но шумпотэмын. Николай Николаевичез ум кылӥське ке, мар ай та луэм шуыса сюлэм шуг, шуо. Тани отпуске потӥз но, гурт ик чалмиз кадь.

Радио усьтэ… синъёсты

— Радио кылдэмен, гуртоослэн синъёссы но, пельёссы но усьтӥськизы, — вера «Путь Ильича» хозяйствоен кивалтӥсь Пётр Чувашев. — Гуртъёсмы ялан паськытамен, юанъёс но сюлмаськонъёс трос. Со пумысен но радио пыр иворто, кытчы мар кулэ, мар лэсьтӥськоз шуыса.

Али Починкаысь 3 ульчаез но Якшурысь 1 урамез выльдыны калык уксё бичаз — ог 500 сюрс манет люкаськиз. Якшурысь клублэсь липетсэ, вылтуссэ воштӥзы ни, али пушсэ лэсьто. Азьвыл 6 артистэз учкыны 8 мурт потэ вал, табере калык люкаськыны кутскемын, концертъёсты возьмало. Кылем арын Якшурысь библиотекалэсь выжзэ воштӥзы. Туэ школалэсь тупатозы. Вуоно арын гуртысь стадионэз выльдозы, снарядъёс пуктылозы, навес лэсьтозы. Починкаын скважина гудӥзы. Чылкыт ву шедьтытэк, трос аръёс ӵоже скважина лэсьтыны ӧз быгатылэ, Якшурысь ву лэзьязы. Гужем пӧсь дыръя ву Починкалы ӧз тырмылы. Табере асьсэлэн луоз. Инициатива улласянь луыны кулэ, соку котькуд малпан улонэ пыӵа, адями ассэ кузёен шӧдыны кутске. Калыклы кулэ ке, ваньмыз луоз, лыдъя Николай Мерзляков.

Ульчаосты но поселениын малпаса-малпаса кулэезъя кылдыто. Араз ог 11 участок вузало. Колхозлы специалистъёс кулэ бере, аслэсьтыз музъемъёссэ «Путь Ильича» ужась калыклы вузаны тырше. Дояркаосты, трактористъёсты татын шумпотыса возьмало.

— Кадръёслы ёрмон кылдыку но, калыклы ивор радио пыр сётӥськомы, — шуэ Николай Мерзляков. — Сотэк адями кытысь тодоз югдурез? Туэ тани Якшур школаын агроклассъёс усьтыны медо. Тросэз тодо шат, табере трактористъёсмы техника сьӧры воштос пыдкутчанэн но тӧдьы дэремен пуксё шуыса? Уг. Нош отын компьютер ужа ук, сое валаны дышетсконо. Озьы ик фермаосын воштӥськонъёс ортчемын. Со но мукетыз сярысь тросгес вераськод ке, адямиос радиолэсь кулэлыксэ адӟыны кутско. Радио пыр тышкаськиськод но. Кытын ке маке умойтэм луэ ке, нимтулъёссэс вератэк, алӥськод — кепыраны ӧдъяло. Иворлэн аслаз дуныз.

Елена Сараматова