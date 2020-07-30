ПоддЕРжка паськыта
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Пандемия кутскем бере ик уно огазеяськонъёс калыклы юрттыны кутскизы. «Огъя Россия» партия нырысетӥосыз пӧлын ялӥз аслэсьтыз проектсэ.
Коронавиурсэн сэрен шуге-леке сюремъёслы «#ПоддЕРжка» проект улсын сиён-юон, эмъюм люкылӥзы. Акция Удмуртиын паськыт вӧлмиз. Кылсярысь, Дэбес ёрос администрация, ужбергатӥсьёс, волонтёръёс 111 адямилы юрттӥзы ни.
— Милемлы ӵемгес вазиськыло арлыдоос, — вераз волонтёр Александр Вахрушев, — 16 кузя ужаськомы, Дэбестӥ гинэ ум ветлӥське, гуртъёсы но потаськомы. Али самоизоляция ортчиз ни но, трос уг ни жингыръяло, асьсэос магазинэ потало.
Нырысь проект улсын сиён-юонэн, эмъюмен коробкаос гинэ сётъязы вал, но бӧрысь валамон луиз, калыклы мукет но юрттэт кулэ шуыса, кылсярысь, юртъер котырысь ужез быдэстыны арлыдоослэн кужымзы уг тырмы.
Соин ик али «#ПоддЕРжка 2.0» выль проект быдэсъяськыны кутскиз. Куронъёсын вазиськыны яра 8 (3412) 23-28-00 телефонъя 8.30 часысен 17.30 часозь. Акция борды итӥськизы «Мы Вместе» проектэ пыриськись егитъёс но. Магазинысь, аптекаысь товар ваем сяна, волонтёръёс дорысь ужез но быдэстыны юрттозы: пересьёслы укно миськозы, пу дасялозы но мукет…
Мария Емельянова
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