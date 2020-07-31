Можга ёросысь Поршурысь фермер фацелия будэтэ

Шаерамы та будослэсь кидыс поттэ одӥг гинэ хозяйство. Кивалтэ соин удмурт воргорон Владимир Александров.

Можга ёросысь Поршур котырысь бусыос коньысир (сиреневый) пыръем сяськаяло. Кыдёкысен лаванда кадь адӟиське. Но со фацелия. Татысь фермер хозяйствоын гинэ та будосэз гектаръёсын будэто.

Фацелиялэн кидысэз элитной луэ. Шаерамы та будослэсь кидыс поттэ одӥг гинэ хозяйство. Кивалтэ соин удмурт воргорон Владимир Александров. Поттэм ваньбурзэ вуза кунгож сьӧры. Ог 10 ар талэсь азьвыл малпаназ ик ӧй вал, дуннеысь рынокын инты шедьтыны быгатоз шуыса. Мушъёсты яратэ бере, чечы бичаны туж умой луоз шуыса, кутскиз вал.

— Мушъёслы мӧль бичаны кулэ шуыса, фацелия кидыс басьтӥ но кӧня ке сотка кизи, — шуэ Владимир Иванович. — Коньысир бусыосмес синйылтӥсьёс сюриллям. Огпол дорам куноос вуизы: милемлы но, пе, ог 200 гектар фацелия уд кизьы-а? Малы уд кизьы кадь. Озьы бусыосы эшшо паськытазы.

Туннэ Поршурысь 300 гектар вылын фацелия будэ. Кыдёке лӧсъяське чечы зын. Владимир Александров пусъемъя, та будосэз утялтыны секыт ӧвӧл, кидыссэ гинэ музэ кисьтӥськемезлэсь азьвыл октыса вуттоно. Куддыръя будослэн вылӥяз копак сяська на, нош улӥяз кидысэз усьылэ ни.

Владимир Ивановичлэн фермер хозяйствоез шаерамы огез синмаськымонэз луэ. Татын кидыс уськытонэн но турын будэтонэн гинэ выро. Кылсярысь, дунъяське клевер, донник, люцерна, кострец, овсяница. Берлозэ утялтӥзы ни, али куасьтонэн выро. Со газон кизьыны кутӥське бере, кидыслы черод люкаське. Фермер доры асьме гуртоос гинэ уг лыкто, кунгож сьӧрысь но вуо. Канада, Германия, Белоруссия, Польша палан асьме кидыс урожай арлы быдэ сётэ.

Коньысир бусы

— Туэ коронавирусэн сэрен Россилэн палэназ одӥг контракт но гожтыны ӧз луы: кунгож ворсаськемын. Уг ӝожомиськы: кидыс кошке Татарстанэ, Москвае, Ставрополе, Башкирие, Красноярске. Мукет улосъёсын но ӟеч кидыслы ёрмон кылдэмын. Но тросэз хозяйствоос дунтэмзэ утчало, бусыоссы гинэ буш медаз кыле шуыса сюлмасько — экономиказы куашкамын, — шуэ Владимир Иванович.

Шаерамы туннэ ог 60 хозяйствоос банкрот кылёнозь вуэмын. Поршурысь «Завет Ильича» хозяйство но ас вакытаз куашказ. Татын трос аръёс ӵоже комбайнёр луыса ужам Владимир Александровлэн сюлэмыз ӧз чида: 2003-тӥ арын, кредитъёсы пырыса, банкрот хозяйстволэсь Поршурысь бригадазэ басьтӥз.

— Нырысетӥ аръёсаз ачим но банкрот кылисько ни вал, — шуэ фермер. — «Завет Ильича» азьвыл етӥн будэтэ вал бере, та культураез ик кизёно кожай. Нош кунлы со кулэ ӧз луы. Йӧлэз но фермеръёслэсь шуген басьтылӥзы. Бусые потыны техникаез заправить карон понна куддыръя кузпалылэсь, школаысь дышетӥсьлэсь, уксёзэ курылӥ. Тазьы калыклы уждун но тырыны уд быгаты, бусыдэ но утялтыны уд пӧрмыты, шуи. Соку пудолэсь куштӥськи, картошка, ю тысь но кидыс будэтон борды басьтӥськи. Пумен тӥни фацелия вылэ выжи. Тазэ Россиын мушъёслы шуыса будэто ке, кунгож сьӧрын со музъемлы ӟеч удобрение выллем луэ. Пумен пунэмъёсысь каллен потыны быгатӥ. Гуртоослы юрттыны пӧрмытӥ — пудо сиёнлы вазиськыны кутскизы. Мон лыдъямъя, гуртысь котькуд семьялы 3 скал вордыса тырмыт: йӧл, сӥль, кыед вузаса, коньдон поттыны луэ ни.

Туннэ Александровлэн хозяйствояз 2 сюрс 736 гектар утялтоно музъемъёсыз, 1 сюрс гектар вылын кидыс будэтэ, кылемаз — ю тысь но пудо сиёнлы ярась культураос. Владимир Иванович гурт котыре емышо сад арысь аре мерттэ. Олокӧня пумо узы-боры, сутэрпу, гоносутэрпу, улмопу, сливапу, грушапу, эмезьпу, чияпу мерттӥз ни. Отын гуртоос но куноясько. Поршурын вордӥськи, поршур калыкелы кулэ мед луом, шуэ фермер.

Елена Сараматова