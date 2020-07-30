Кыӵе спектакльёс дасяло Удмуртиысь театръёс?
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Удмуртиысь театръёс выль сезонлы дасясько.
Удмурт театрын возьматозы туала драматурглэн Юлия Поспеловалэн «Лёха» пьесаезъя пуктэм «Шуылоз вал песятае» спектаклез (16+) но Виктор Астафьевлэн «Прокляты и убиты» романэзъя дасям «Чёртова яма» моноспектаклез (18+). Выль сезонын чаклало на пуктыны удмурт драматурглэсь Сергей Антоновлэсь «Троллейбус» пьесазэ (16+).
Туала драматурглэн Василий Сигаревлэн пьесаезъя «Алексей Каренин» спектакль пуктӥзы Ижысь Ӟуч театрын (18+). Выль постановкаез учкисьёслы возьматозы сентябрьлэн пумаз. Нош та вакытэ театр радъя «Туала учкисьлэсь школазэ»: со ортче театрлэн «ВКонтакте» вотэс бамаз.
Глазовысь «Парафраз» театр учкисьёссэ гужем шумпоттоз ини. Фёдор Достоевскийлэн повестезъя пуктэм «Записки из подполья» спектаклез (16+) онлайн амалэн возьматозы август толэзе.
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Виктория Крамова
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