Кубыз-фестиваль. Вашкала инструментлэн туала улонэз

Пичи студие люкаськизы пӧртэм артистъёс: кин ке вашкала крезьгурез улӟытэ, кин ке аслэсьтыззэ малпа, нош кин ке туалазэ вашкалаеныз быгатыса огазея… Ваньзэс бичаз «Кубыз-фестиваль».

Удмурт театрысь актёр С. Антонов кубызэн шудэ.

Туспуктӥз Антон Обухов

25-тӥ июле Ижысь «Арт-резиденция» но азьветлӥсь Дарали Лели онлайн амалэн ортчытӥзы «Кубыз-фестивалез». Со сӥземын фольклорлы, удмурт крезьгуро инструментъёслы, туала крезьгуран амалъёслы.

Тунсыко формат, уно камераос, котькуд артистэз, инструментэз матысен учкыны пӧрмиз… Ужрадэз ортчытӥсь команда вала, мар но кызьы кароно, учкисьлы эфир тунсыко мед пӧрмоз шуыса.

Фестивалез компьютерлэн я телефонлэн экранэз пыр учкиськод ке но, омыраз копак выйиськод. Кулэ ук лыктыны малпан, крезьгур гожтон студиез куасьмем борщевикен чеберъяно шуыса! Потэ, артистъёс сикын кырӟало. Нош борддор вылысь куэм кесэгъёс, Чудья Женилэн «Удмурт рейв» сериысьтыз суред, выжлёгетъёс астэ дорын кадь шӧдыны юртто. Сэргын ошемын кубыз, туннэ со — тӧр шорын.

5 часъем эфирез мытӥз «Айкай» театр. Кубыз шудэмъя артистъёс эктӥзы: син азе пуксиз, лымшор удмуртъёслэн парен эктонзы, тани соос яратонэз ваче эктон пыр возьмато.

Вашкала крезьгурлы сӥзем люкетын кырӟазы но удмурт кылык инструментъёсын шудӥзы Можга ёросысь «Алача», Ижысь «Азвесям» ансамбльёс, Антон Васильев но Вероника Фёдорова, Юлия Павлова, Катерина Кенjали. Пӧртэм крезьгуро инструментъёс, огазе кариськыса, куара сяна, кыӵе ке кужым но учкисьлы кузьмазы. Кылсярысь «Азвесям» ансамбльысь нылкышноос огвакытэ шудо крезен, кубызэн, узьыгумыен, дымбырен, вылазы — удмурт дэремъёс. Туж синмаськымон!

«Кубыз» фестивальысь трансляция:

Анатолий Ишмуратовлэн быдэс семьяез кубызэн шудэ.

— Милям 4 кубызмы: аслам, пиелэн, нылылэн, внучкаелэн, — вераз Анатолий Васильевич. — Атае но кубызэн шудэ вал, та инструментэз яратон мыным солэсь ик паласькиз. Семьяеным, балтач удмуртъёслэн кырӟанъёссы вылэ пыкъяськыса, асьмеос гуръёс пӧрмытъяськомы.

«Кубыз-фестивальын» Анатолий Васильевич пичи внучкаеныз Виктория Новиковаен шудӥз.

— Яратӥсько песятаеным выступать карыны, — шуиз Вика, — ачим флейтаен шудӥсько, пӧртэм калыккуспо ӵошатсконъёсы пыриськылӥсько, трос вормонъёсы вань ини.

Вашкала люкетэз ворсаз фин-угор шаманъёслэн оркестрзы. Отын шудӥзы Кучыран Юри, Жон-Жон Сандыр но Чудья Жени. Соослэн крезьгурзы аспӧртэм, дауръёслы берлань вуттэ ке но, туала люкет азьын ӵапак соослы сцена вылэ потоно вал кадь, угось Чудья Жени огшоры кубызэн ӧз шуды, кияз электронной кубыз кутӥз, ачиз ик сое лэсьтэм. Озьыен, вашкала инструмент улонзэ выль сямен азьланьтэ.











Туспуктӥз Антон Обухов

Фестивальлэн туала люкетэз огинэ бичаз тунсыко егит артистъёсты, соосты удмурт андеграунд шуыны луоз: паськыт аудиторилы тодмоесь ӧвӧл, сюлэмзылы матын луись крезьгур шудо… Тросэз соос пӧлысь егитъёслэн «Юмок» театразы пырисько: Туръялыс (Дарья Никитина), Мария Даниц, shoozymade (Денис Максимов), Евгения Аркова, Пушнер (Анастасия Рысаева), Светлана Зайцева, Кирилл Кириллов… Син шоры йӧтӥзы Kӧt Kubitz группа, post-dukes проект.

Татын ик чузъяськизы удмурт поп-хитъёслы каверъёс. «Палас» группаысь нылъёс Анастасия Рысаева но Мария Бочкарёва ӵош дышетскизы школаын но, культурая колледжын но, соку ини тодмо удмурт кырӟанъёсты ас сямынызы быдэстыны ярато вал. Настя но Маша экспериментъёслэсь уг кышкало: кин Александр Леонтьевлэсь «Ёк-коколёк» кырӟанзэ джаз шӧмын быдэстоз на?

— Александр милемлы гожъяз, кавермес кылэм, кельше, пе, эшшо лэсьтэ на, — вераз Мария Бочкарева. — Малпасько, тазьы «шузияськеммылы» нокинлэн вожез уз поты, кырӟан уродгес уг луы ук.

Фестиваль ӵоже Александра Ижболдина суредаськыса пукиз, пӧрмем ужезлэсь стильзэ «кубызм» нимаз.

— Крезьгурез кылзӥськыса, син азе пӧртэм образъёс пуксё, — вераз суредась, — полотноысь пусъёс, символъёс пыр 2 кышномуртэз, кубызлэсь туссэ адӟыны луэ.

Туала югдурен сэрен онлайн фестивальёс, концертъёс акыльтыны вуизы ни ке но, рос-прос радъям удмурт ужрад уггес тырмы вал. Шуыны луоз, «Кубыз-фестиваль» югдурез тупатӥз. Эфирез 11 сюрслэсь трос мурт учкиз. Люкаськысал меда сомында адями улэпкын фестивалез учкыны?

Мария Емельянова