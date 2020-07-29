Кез ёросысь Куасер: Татчы лыктыны косӥз «Гугл»…

Краснодарынлэсь шулдыргес, пе

Кез ёросысь Куасер гурт ёрос центрлэсь ог 15 иськемын гинэ. Оло, соин но Интернетысь Кез каргуртэз утчаку, «Гугл» Квасер гуртэз дэмла. Интернет гинэ но та гуртэз тодэ шуыса, мон но Куасере ветлоно кариськи.

Гурт шорын — тымет.

Туспуктӥз Галина Вихарева.

Куноосын йырин ӧвӧл

10 час ӵукна. Гурт ульча кузя машинаен солань-талань ортчимы — одӥг лул но ӧвӧл, пуныос уг уто, ӟазегъёс гинэ гурт шорысь ӵыпет дорын гань-гань вож турын ишко, ми шоры уг ик учкыло. Но шудмы вылэм: гурт пумын бакча беразы юр-яр каро 2 бадӟымъёс но 2 нылпиос. Римма но Владимир Ворончихинъёс Валя но Вера нылъёсынызы турын утялто вылэм.

— Ачим мон Бадӟым Олып гуртын вордскемын, кузпалы Куасерысь, 1996-тӥ арысен татын улӥськомы, — шуэ Владимир Вячеславович. — Соку гуртамы калык тросгес вал ай, табере егитъёс палэнэ кошко, арлыдоос улонысь кошко, кылем арын тани Людмила Павловна вармумимы кулӥз, коркаез кылиз. Ми нимаз, 2 квартираем кирпич коркан, улӥськомы. Асьме хозяйствомес возиськомы, скалмы, кунянъёсмы но мукет пудомы вань.

Гуртын улӥсьёслы ноку мӧзмыт ӧвӧл, арлэн котькыӵе вакытаз ужзы окме. Милемыз серекъязы, уж вакытэ, пе, ветлӥськомы, кин ке турын дася, кин ке сике узыяны-борыяны мынэмын.

Туспуктӥз Галина Вихарева.

Туспуктӥз Галина Вихарева.

Туспуктӥз Галина Вихарева.

Туспуктӥз Галина Вихарева.

Ворончихинъёс шоры синмаськыса учки: Владимир Вячеславовичен вераськыса сылытозямы, Римма Владимировна нылъёсынызы мажсаськонзэс йылпумъяло ни вал. Эсьма, лузьёс но соослэсь кышкало кадь.

Дышетӥсьёс

Пичи гуртын 4 дышетӥсьёс уло: Маргарита Борисовна Подседерцева, Татьяна Михайловна Лузянина, Надежда Михайловна Худякова но Альбина Романовна Худякова.

Альбина Романовнаез Егор внукеныз пумитамы, кудымульыяса берто вылэм. Альбина Романовна трос аръёс ӵоже удмурт кылъя урокъёсты нуиз, нош аслэсьтыз внуксэ удмуртлы дышетыны быгатымтэ. Угось Егорез Краснодар улосын вордскемын но будэмын, бабушез доры гужемлы гинэ бертылэ. Удмурт сямен куд-ог кылъёсты гинэ вала, со понна вань ужлы татын дышем: турнаны, веник тӥяны но керттыны.

Альбина Романовна Чурино гуртын вордскемын, бызем Куасер гуртсэ вордскем гуртсэ кадь яратэ.

— Гуртлэн нимыз кызьы кылӥське, озьы ик гожтӥське, нош азьвыл сое «куала сьӧр» шуо вылэм. Куала сьӧрын сиён но, вина но пӧзьтылӥллям. Сыӵе дыръёсты милемлы адӟыны ӧз кылды ни, зэм-а со веранъёс, уг тодӥськы, — шуэ Альбина Романовна.

Гуртын трос йылолъёссы вылӥллям. Турнаськыны потон нуналэ, пе, егит кенъёслэн вылысьтызы кофтазэс (блузказэс) кыльыса ӝужыт кыз йылэ зӥртылӥллям, нош писпуысь со дэремез нылашлэн кузпалыз васькытыны кулэ вылэм. Альбина Романовнаез но таӵе эскерон пыр поттӥллям.

Удмурт кылъя азьвыл дышетӥсь А. Худякова дӥне Краснодарысь внукез бертылэ.

Туспуктӥз Галина Вихарева.

Алевтина Родионовна Худякова вордскем Гонок гуртын, Куасерысь воргоронлы бызем, 1974-тӥ арозь артысь Мироново гуртын улӥллям. Отӥяз гуртсы бырем, тросэз Куасере улыны лыктӥллям кузпалъёс Алевтина Родионовна но Анатолий Михайлович та вие пенсиын ни ке но, гид тыр пудо, скал вордо. Мултэс йӧлзэс бускельёссылы вузало.

— Кызьы пудо уд ворды, турын лачак, кыдёке ветлонэз ӧвӧл, — шуэ Анатолий Худяков. — Сюрес вамен Иван братэ семьяеныз улэ. Кулэ дыръяз ог-огмылы юрттӥськиськомы.

Иван Михайлович Худяков лесник луыса ужа, солэн кузпалыз Надежда Михайловна дышетӥсь вылэм, математикая урокъёсты нуэм, та вие пенсие потэмын. Ныл йырыз Кез каргуртысь луэ, ёрос центрын, пе, солы табере ӟоскыт потэ ни.

Нылпиос берто гужем

Дышетӥсьёс пӧлысь Маргарита Подседерцева гинэ та вакытэ школаын ужа, артысь Пажман гуртэ ветлэ, директорлэн воштӥсез луэ. Маргарита Борисовна Куасерын вордскемын, соин ик вань нюк-гопъёсты тодэ, школае но сик пыр гинэ ветлэ.

Н. Худякова математикаен дышетӥсь вал.

Туспуктӥз Галина Вихарева.

— Нина апаеным Вальсо сике узыяны ветлӥмы, — шуэ Маргарита Борисовна. — Узы но тачак, гондыръёсмы но. Бичаськыку но ялан чакласьконо луэ, уз вуэ-а берад.

Азьвыл та гурт бадӟымгес вылэм. Гурт шорысь ӵыпетсылэн пыдэсыз адскылэм, синучкон кадь чылк-чылк вуысь пилемъёсты но кизилиосты адӟыны луэ вылэм. Отӥяз инкуазьын маке луэм — вузы пожаськем. Гуртсы но бушаны кутскем. Али 11 коркан 20 улӥсез, нош прописать каремын 28 кузя, соос пӧлысь 6-ез — быдэ вуымтэ нылпиос.

— Озьы ке но милям кадь шулдыр гуртъёс ичи, дыр, тужгес но чеберске тулыс: ульча кузя льӧмпуос будо, сяськалэн зыныз йырез ик поромытэ, — шуэ М. Подседерцева. — Гуртамы но гурт котырын ошмесъёс, ӵыпетъёс лачак, омырмы туж чылкыт. Солы ик гочало, лэся, внукъёсмы. Гужем вуэ ке, гуртын гуж-ж! вазе. Гуртоосмылэн Краснодарысь, Крымысь, Пермьысь, Ижысь но Кезысь внукъёссы берто.

Татьяна но Владимир Лузянинъёс доры но Вера нылзы покчи нылпиосыныз бертэмын. Вера юртъер котырысь ужез быдэстэ, нылпиосыз песятайзы Владимир Терентьевич котырын бергало, ужаны дышетско.

Куасер гуртын шулдыр ке но, гуртоослэн ӵуказе нуналлы осконзы ичи. Гуртсы гужем нылпи куараен шулдыр луэ, нош толалтэлы мӧзмытгес кыле.

Галина Вихарева