Сентябрь пумын ик Йӧскалык библиотека бордын усьтӥськоз пичи сквер: отчы брусчатка вӧлдыны, газон кизьыны, ӟусъёс пуктыны дасясько.

Скверлэн нимыз ӧвӧл на, но со библиотека бордын интыяське бере, дэмланъёс вуо ни сое Литературной ниманы

Туспуктэм: udmurt.ru

— Скверлэн нимыз ӧвӧл на, но со библиотека бордын интыяське бере, дэмланъёс вуо ни сое Литературной ниманы, — вераз Олег Бекмеметьев. — Тунсыко, пе, луоз татын, Киров нимо паркын сямен, буккроссинг радъяны — вань мылкыд карисьёс ог-огенызы книгаосын вошъяськозы. Тыршиськомы, котькуд выль скверлэн аслаз пуштросэз мед луоз шуыса.

«Улон инты но городлэн котырыз» национальной проект улсын туэ 16 интыын ужъёс мытэмын. Куд-ог проектъёс арлэсь кема быдэсъяськозы. Кылсярысь, «Столица» вуз карон комплекс бордысь сикез бадӟым воштӥськонъёс витё, Тишино паркын матысь дыре кылдозы пуныосын калгон сюресъёс…

— Туэ тужгес но бадӟым проектмы йылпумъяське — Шор карлудэз выльдон, — вераз Олег Бекмеметьев. — Таин дугдэммы уг поты. Вуоно аре эшшо 2 бадӟым проект борды басьтӥськомы: Ленин ёросын Заречный сквер лэсьтомы но Кызьпу арамаез выльдомы.

Мария Емельянова