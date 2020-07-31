Ижысь 54 аресъем ужбергатӥсь бензинэз кизертыса вузалляз

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 31 июля, 2020 10:07

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Следствиея комитетлэн Удмурт ёзэз ивортэмъя, воргоронлэн заправкаосыз вылӥллям Ижын, Кизнер, Кез, Якшур-Бӧдья но Вотка ёросъёсын.

Эшшо ке со огкыл юнматэм на Югдурез утёнъя министерстволэн Удмурт ёзэныз: та ведомстволы висъяськись бензинэз станциосаз утёз-возёз но кулэ дыръя машинаоссэс заправлять кароз шуыса. Ӵапак та эстӥськонэз со кизертылэм, озьы МВД-лэн машинаосыз ворттылӥллям умойтэм эстӥськон вылын. Озьы Югдурез утёнъя министерстволы ыштон ваемын 2 миллион 700 сюрс манет тыр.

Ужбергатӥсь вылэ уж ӝутэмын Уголовной кодекслэн 160 номеро статьяезъя (мурт ваньбурез лушкем уже кутон). Воргорон янгышсэ валаз, кӧня ыштон вайиз, сомында ик тыриськиз. Суд сое 3 арлы условно амалэн кыл кутонэ кыскиз.

Елена Слащёва

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 31 июля, 2020 10:07
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