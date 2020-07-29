1-тӥ гудырикошконысен 181 нылпи садъёсын выль группаос усьтӥськозы. Эскеронъёс возьматӥзы: ваньзы соос выль дышетскон арлы дасесь.

Туэ 60 нылпи садъёслэн азбаръёссы но соос доры нуись сюресъёс югдытэмын.

Туспуктӥз Максим Егоров

Нылпи садъёслэсь юртъёссэс тупатъям но выльдэм сяна, Ижкар администрация соослэсь котырзэс но тупатъяны турттэ. Кылсярысь, туэ 60 нылпи садъёслэн азбаръёссы но соос доры нуись сюресъёс югдытэмын. Пӧлазы — 101-тӥ номеро нылпи сад но.

— Ми нырысь ик нылпиос сярысь сюлмаськыны, соосты кышкытлыклэсь утьыны кулэ, — вера Ижкар Думаысь депутат Алексей Гарипов. — Ас вакытаз ми доры куронэн вазиськиз вал Буммашын улӥсь, 101-тӥ номеро нылпи садэ нуись сюресэз югдытоно шуыса. Табере трамвай дугдылон интыысен нылпи садозь сюрес вылын пишто 5 тыл юбоос.

Мария Петрова