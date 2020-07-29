Ижын пуктӥське «Слава ВДВ» монумент
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Ижын «Улон инты но городлэн котырыз» («Жильё и городская среда») национальной проект улсын уно скверъёс, паркъёс, синпелетъёс выльдӥсько. Туэ Нылпи творчествоя юрт бордын кулэ усьтӥськыны «Слава ВДВ» монумент, сое пуктонэ быдэс город пыриськиз.
— Воздушно-десантной войскоослы туэ 90 ар тырме, — вераз Удмуртиысь Десантникъёслэн кенешсылэн тӧроез Алексей Лебедев, — элькунысьтымы трос адямиос отын служить каризы, трос ветеранъёс. Соос сярысь вунэтыны уг яра. Нылпи творчествоя юрт бордын 10 ар талэсь азьло воин-интернационалистлы синпелет усьтӥськиз, ми асьмелэсь монументмес со вӧзы ик интыяны малпамы.
Трос кенешонъёс мынӥзы: мар быдӟа, кыӵе кулэ луыны десантникъёслы синпелет. Али со дась ни, кытӥ-отӥ буяны кылемын на.
Монумент вылысь адӟыны луэ Удмуртиысь геройёсты-десантникъёсты. Паллян палаз — Быдӟым оже пыриськем солдатъёс. Одӥгез соос пӧлысь Александр Ярославцев, со ватэмын Дэбесын, черкогуртын солэсь нимзэ одӥгез ульча нуллэ. Бур палаз — 21-тӥ даурысь геройёс. Кылсярысь, Глазовысь Сергей Краев, со 22 аресаз Афганистанын быриз. Оглом монументын 7 герой возьматэмын.
— Милемлы туж юрттӥзы геройёслэн ӵыжы-выжыоссы, — вераз Алексей Лебедев, — соослэн келям туспуктэмъёссыя барельефъёс лэсьтэмын, дано солдатъёслэсь биографиоссэс лыдӟомы, монументэз усьтыкумы.
Синпелетэз пуктыны десантникъёслы быдэс элькун юрттӥз: вань мылкыд карисьёс коньдон люказы, инициативной бюджетирование чотын Ижкарлэн бюджетысьтыз коньдон висъяськиз, палэнэ ӧз кыле ужбергатӥсьёс но.
— Адӟем карымон уж пӧрмиз, — вераз Ижкарлэн йырыз Олег Бекмеметьев, — огазеяськыса ужамлэн таӵе емышез пӧрмиз. Синпелет сяна, бадӟым площадь но кылдӥз, со митингъёс, мукет ужрадъёс ортчытыны яралоз.
Синпелетэз усьтыны 15-тӥ сентябре малпало.
Мария Емельянова
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