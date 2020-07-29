Ижын пуктӥське «Слава ВДВ» монумент

Ижын «Улон инты но городлэн котырыз» («Жильё и городская среда») национальной проект улсын уно скверъёс, паркъёс, синпелетъёс выльдӥсько. Туэ Нылпи творчествоя юрт бордын кулэ усьтӥськыны «Слава ВДВ» монумент, сое пуктонэ быдэс город пыриськиз.

Монумент вылысь адӟыны луэ Удмуртиысь геройёсты-десантникъёсты.

Туспуктӥз Мария Емельянова

— Воздушно-десантной войскоослы туэ 90 ар тырме, — вераз Удмуртиысь Десантникъёслэн кенешсылэн тӧроез Алексей Лебедев, — элькунысьтымы трос адямиос отын служить каризы, трос ветеранъёс. Соос сярысь вунэтыны уг яра. Нылпи творчествоя юрт бордын 10 ар талэсь азьло воин-интернационалистлы синпелет усьтӥськиз, ми асьмелэсь монументмес со вӧзы ик интыяны малпамы.

Трос кенешонъёс мынӥзы: мар быдӟа, кыӵе кулэ луыны десантникъёслы синпелет. Али со дась ни, кытӥ-отӥ буяны кылемын на.

Монумент вылысь адӟыны луэ Удмуртиысь геройёсты-десантникъёсты. Паллян палаз — Быдӟым оже пыриськем солдатъёс. Одӥгез соос пӧлысь Александр Ярославцев, со ватэмын Дэбесын, черкогуртын солэсь нимзэ одӥгез ульча нуллэ. Бур палаз — 21-тӥ даурысь геройёс. Кылсярысь, Глазовысь Сергей Краев, со 22 аресаз Афганистанын быриз. Оглом монументын 7 герой возьматэмын.

— Милемлы туж юрттӥзы геройёслэн ӵыжы-выжыоссы, — вераз Алексей Лебедев, — соослэн келям туспуктэмъёссыя барельефъёс лэсьтэмын, дано солдатъёслэсь биографиоссэс лыдӟомы, монументэз усьтыкумы.

Синпелетэз пуктыны десантникъёслы быдэс элькун юрттӥз: вань мылкыд карисьёс коньдон люказы, инициативной бюджетирование чотын Ижкарлэн бюджетысьтыз коньдон висъяськиз, палэнэ ӧз кыле ужбергатӥсьёс но.

— Адӟем карымон уж пӧрмиз, — вераз Ижкарлэн йырыз Олег Бекмеметьев, — огазеяськыса ужамлэн таӵе емышез пӧрмиз. Синпелет сяна, бадӟым площадь но кылдӥз, со митингъёс, мукет ужрадъёс ортчытыны яралоз.

Синпелетэз усьтыны 15-тӥ сентябре малпало.

Мария Емельянова