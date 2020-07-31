Ижкарын туэ шуныт ваись 35 иськем гумыос воштэмын луозы

Кызьы ортчо выльдӥськон ужъёс эскериз Ижкарлэн Тӧроез Олег Бекмеметьев, со 2 объектъёсы вуылӥз.

Выль гумыос кема чидалозы

Туспуктэм: izh.ru

Воткинской шоссе урамысь 132 Б номеро юртлэн азбараз быдэс гудэмын. Татын 420 метр кузьда гумыос выльдӥськозы. Вуж корт гумыос одӥг азе люкамын — соослэн вылзы но пушсы сыномемын ни. Та палъёсысь корт гумыос 40 ар пала музъем пушкын кыллемын ни — соос кемалась воштыны вуэмын. Таосыз интые пенополиуретанлэсь лэсьтэмъёссэ понозы, пе. Кызьы верало гумыосты воштӥсь инженеръёс, корт гумыосты 10 ар ӵоже уже кутыны луэ. Выльёсыз 3 поллы кемагес чидалозы. Соосты капчигес но ӝоггес пуктыны, золгес чидало кезьытэз но пӧсез, шунытэз умойгес возё.

Бадӟым лэсьтӥськон ортче ВЛКСМ-лы 50 ар урамысь 52 А номеро юртлэн азбараз но — татын 5 иськем мында гумыос выльдӥськозы. Соос шуныт ваё 13 коркаосы, 2 нылпи садэ но школае. Ужъёсты люкетэн-люкетэн быдэсто. Азбарын выль котельной пуктэмын, лэсьтӥськисьёс бервылзэс утялтыса кельто – ӟеч музъем ваё, турын кизё.

О. Бекмемтьев но Я. Балобанов

Туспуктэм: izh.ru

Лэсьтӥськон ужъёсты быдэстэ «Удмуртские коммунальные системы» предприятие. Солэн кивалтӥсез Ярослав Балобанов верамъя, та нуналъёсы городысь шуныт нуись гумыос эскеронъёс пыр ортчо на — чаклам 29-эз пӧлысь 23-ез эскерон лэсьтэмын ни. Со сяна, кӧня ке интыосын гумыоссэс вошто на, оглом 35 иськем выльдӥськоз, 10 котельнойёсы выль оборудование пуктэмын луоз. Таӵе тӥрлыклы луыса, вакчи дыр куспын тодыны луоз, кытын гумы пасяськемын.

Вераны кулэ, та нуналлы планэ пуктэм ужъёс пӧлысь 46 процентэз быдэстэмын ни. Лэсьтӥськисьёс ужъёссэс пӧсь вуэз кемалы кысытэк радъяны тыршо.

Ангелина Снигирёва