Ижкарын пыдын ветлон сюресъёсты выльдонъя программа дасяло
Related Articles
«Пешеходный Ижевск» проектэз улонэ пыӵатыны чакламын 2021-тӥ – 2025-тӥ аръёсы. Сое кылдытыны ӵектӥз 8 номеро ЖРП управляющей компанилэн кивалтӥсез Фарит Губаев.
— Та проектэз городын улӥсьёсын ӵош лэсьтӥськом, — шуэ Фарит Губаев. — Со понна trotuar2021@mail.ru почта усьтӥм. Кыӵе тротуар уродмемын ни яке кытчы выльзэ лэсьтоно, мылкыдзэ вераны быгатэ котькуд адями. Тужгес трос ӵектонъёс вуо выль пуктэм микрорайонъёсын улӥсьёслэсь – Ижкармы будэ!
Озьы ик али тротуаръёсъя нимысьтыз интерактивной карта лэсьтӥське. Отын тодыны луоз: кыӵе тротуаръёс тупатъямын ни, кудъёссэ но кыӵе дыре выльдозы, кытын велосипедэн ворттылон сюресъёс чакламын но мукет.
Та вакытэ городысь благоустройствоя но сюрес хозяйствоя службалэн огъя списоказ выльдыны вуэм 522 пыдын ветлон сюресъёс пусъемын. Туэлы Ижкарысь 49 тротуаръёсты тупатозы.
Городмес чебергес карон понна огазеяськыны ӧте вань ижкаръёсты.
Ангелина Снигирёва
Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.Write a comment