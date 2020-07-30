Выль номер: Пинал муртлы шудон дуно
Related Articles
Вакчияк пуштросэз сярысь:
— Икча-кукча, чимали! Кызьы гужемзэс ортчыто Вавож ёросысь Партчи гуртысь пиналъёс?
-Кошкиз кылбураса. Улонысь кошкиз суредсь, журналист, политик Энвиль Касимов.
— Ву дурын — лыз липетъёс. Кузебай Гердлэн вордскем палъёсаз
— Школалы сётэмын 42 ар. Герасимов выжыысь дышетӥсьёс 9 даур визьнодало ни.
— Коньысир бусы. Кызьы Можга ёросысь Поршур гуртысь фермер кидыслы фацелия будэтэ.
— Малы кошке калык? Эгра ёросысь Чутыр котырын пуктӥськон места ӧвӧл.
— Пиналъёсты сьӧраз валтэ. Тӧр шорын — Кез ёросысь Александрово черкогуртысь Удмуртиысь дано тренер Сергей Чечегов.
Write a comment
No Comments
View comments
Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.Write a comment