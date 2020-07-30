Выль номер: Пинал муртлы шудон дуно

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 30 июля, 2020 10:19
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Вакчияк пуштросэз сярысь:

— Икча-кукча, чимали! Кызьы гужемзэс ортчыто Вавож ёросысь Партчи гуртысь пиналъёс?

-Кошкиз кылбураса. Улонысь кошкиз суредсь, журналист, политик Энвиль Касимов.

— Ву дурын — лыз липетъёс. Кузебай Гердлэн вордскем палъёсаз

— Школалы сётэмын 42 ар. Герасимов выжыысь дышетӥсьёс 9 даур визьнодало ни.

— Коньысир бусы. Кызьы Можга ёросысь Поршур гуртысь фермер кидыслы фацелия будэтэ.

— Малы кошке калык? Эгра ёросысь Чутыр котырын пуктӥськон места ӧвӧл.

— Пиналъёсты сьӧраз валтэ. Тӧр шорын — Кез ёросысь Александрово черкогуртысь Удмуртиысь дано тренер Сергей Чечегов.

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 30 июля, 2020 10:19
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