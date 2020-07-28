Выльдӥське Эгра но Красногорск вискысь сюрес

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 28 июля, 2020 12:34

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«Кышкыт луисьтэм но ӟеч сюресъёс» нацпроект улсын тупато Эгра но Красногорск вискысь сюресэз.

Ужъёс мыно сюреслэн 2 люкетаз: огез – Красногорск ёросын, мукетыз – Эгра палан.
Туспуктэм: udmurt.ru

Со 29-тӥ Гурт шудонъёс азьын дась луыны кулэ ни. 12-тӥ-15-тӥ августэ ӵапак отӥ Красногорске лыктозы уноез спортсменъёс.

Ужъёс мыно сюреслэн 2 люкетаз: огез – Красногорск ёросын, мукетыз – Эгра палан. Огъя кузьдалаез 11 иськемлэсь трос. Вуж сюресэз волятӥзы ни, 2 полэс выль асфальт вӧлдӥзы.

24-тӥ июле комиссия сюресэз эскерыны потаз. Пусйиз, сюрес дуръёсты тупатоно, куд-ог знакъёсты пуктоно, кылем жуг-жагез утялтоно на шуыса.

Нацпроект улсын элькунамы 19 сюресъёс тупатӥськыны кулэ, туннэ нуналлы 7-ез дась ини, 12-аз ужъёс азьланьтӥсько на.

Мария Емельянова

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 28 июля, 2020 12:34
TAGS: сюресъёс
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