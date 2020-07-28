Выльдӥське Эгра но Красногорск вискысь сюрес
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«Кышкыт луисьтэм но ӟеч сюресъёс» нацпроект улсын тупато Эгра но Красногорск вискысь сюресэз.
Со 29-тӥ Гурт шудонъёс азьын дась луыны кулэ ни. 12-тӥ-15-тӥ августэ ӵапак отӥ Красногорске лыктозы уноез спортсменъёс.
Ужъёс мыно сюреслэн 2 люкетаз: огез – Красногорск ёросын, мукетыз – Эгра палан. Огъя кузьдалаез 11 иськемлэсь трос. Вуж сюресэз волятӥзы ни, 2 полэс выль асфальт вӧлдӥзы.
24-тӥ июле комиссия сюресэз эскерыны потаз. Пусйиз, сюрес дуръёсты тупатоно, куд-ог знакъёсты пуктоно, кылем жуг-жагез утялтоно на шуыса.
Нацпроект улсын элькунамы 19 сюресъёс тупатӥськыны кулэ, туннэ нуналлы 7-ез дась ини, 12-аз ужъёс азьланьтӥсько на.
Мария Емельянова
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