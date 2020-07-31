Вавож ёросын силос дасяло

Вавож ёросысь гурт удысын ужасьёс турын но сенаж люказы ини, табере силос дасян борды басьтӥськизы.

Вавож ёросысь «Луч» хозяйствоысь Г. Петухов клевер турна.

Туспуктӥз Максим Егоров

Вавож ёрос администрациысь гурт удысъя но производствоя отделлэн кивалтӥсез, ёросысь валтӥсь агроном Владимир Скобелев верамъя, хозяйствоос чакламлэсь тросгес турын дасяны быгатӥзы — 106 процент. Но вань хозяйствоос планэз быдэстыны ӧз пӧрмытэ, зоръёс люкетӥзы угось. 92 сюрс 842 тонна сенаж люкамын — со чакламлэсь 95 процент луэ. Владимир Петрович верамъя, сенаж мускытгес луиз ке, солэсь силос лэсьтозы.

— Кылем арен ӵошатыса, туэ сенаж ӟечгес пӧрмиз — куазь ужаны сётӥз. Куд-ог хозяйствоос вазьгес но турнаны потӥзы, — вера Владимир Пет­рович.

Али вавожъёс силос дасяло. 15 процентэз дась ни, со

25 сюрс 640 тонна луэ. Чакламын 126 сюрс тонналэсь ятыр силос люканы. Владимир Пет­рович шуэ: оскиськом кукурузалы. Со туэ ӟеч будэ, куазь солы яра.

Али бусыосты 2-тӥ ползэ турнало. Дасяло трос аръем турынэз, озимойёсты. Кылсярысь, Мичурин нимо но «Луч» хозяйствоосын али озимой рапсэз турнало. «Луч» хозяйствоысь валтӥсь агроном Алексей Чирков верамъя, та нуналлы сенаж 90 процентэз дасямын, нош турын

чакламлэсь тросгес куа­сь­тӥзы.

— Али Вало шур дурысь возь вылъёсты турнаськом на. Силос борды но басьтӥським ини, — вера «Лучлэн» кивалтӥсез Анатолий Владыкин. — 450 гектар вылын кукуруза будэ, солэсь ӟеч силос пӧрмыны кулэ. Но дырызлэсь вазь шумпотоно ӧвӧл. Ато мон ветлӥ вал лӧптыса: малпасько, туэ гектарысь

40 центнер ӟег басьтом. Али уг тодӥськы, кызьы ӟегмес октом — сильтӧл бере ваньмыз усемын, валес кадь кылле. Но милемлы куазь ласянь удалтӥз ай, шуыны луоз. Бускель Алнаш ёросысь бусыосты сильтӧлъёс, йӧзоръёс пурӟытӥзы, шуо.

________

Анастасия ШУМИЛОВА