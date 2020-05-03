3 — 16 аресъем пиналъёсын семьяослы 10 сюрс манет тыриськоз

Пинал будэтӥсь семьяосты кун ас кожазы уг кельты.

Туспуктӥз Максим Егоров

11-тӥ мае пыӵаны кутскиз Россиысь Президентлэн В. Путинлэн выль указэз — соя воштонъёс пыртэмын туэ 7-тӥ апреле юнматэм «Нылпиосын семьяослы ватсаса социальной юрттэт сётон сярысь» указэ.

Отын пусъемын: сыӵе семьяослы, кудъёсызлэн нылпиоссылы 3 арес тырмоз 11-тӥ майысен 30-тӥ июнёзь, 16 арес но та вакытэ ик тырмоз — одӥг пол сётӥськоз 10 сюрс манет. Семьялэн доходэз, озьы ик анай капиталлы право лыдэ уз басьтӥське. Валтӥсь курон: анай-атай, нылпиос Россилэн кунмуртъёсыз луыны кулэ.

Та выплата сётӥськоз одӥг пол туэ 1-тӥ июньысен. Но куриськонъёсты кутон мытэмын ни 12-тӥ майысен. Уноез анай-атайёс соку ик куриськон гожтоно кариськизы, соин ик кун услугаосъя огъя портал шуген ужаны кутскиз. Но дыртонэз ӧвӧл: нылпиостылэн арлыдзы законъя тупа ке — 1-тӥ июльлы нылпидылы 3 арес тырмемын — заявленидэс кутозы 1-тӥ октябрёзь. 3 аресысен 16 аресозь пиналъёсты кӧня ке кузя ке, выплата сётӥськоз котькудӥзлы быдэн 10 сюрс манетэн.

Заявление сётоно кун услугаосъя огъя портал (gosuslugi.ru) яке Пенсиосъя кун фондлэн сайтэз пыр, нимаз кабинет усьтыса. Куриськон гожтыны быгатоз яке анай, яке атай. Та ареслы тупась нылпиосты кӧня ке кузя ке, соослы нимаз куриськон гожтоно

уз луы, ваньзэсты одӥгаз гинэ пусъёно. Выплата дыраз мед вуоз шуыса, банкысь счёттылэсь лыдпусъёссэ шонер гожтоно. Лыдэ басьтэ: картады «Мир» системаен луыны кулэ, но со вылысь лыдпусъёссэ гожтоно ӧвӧл, пусъёно со картадылэсь счётсэ (реквизитъёссэ).

Пусйытэк кельтыны уг луы тазэ но: та выплата уз лыдъяськы семьялэн доходэныз, озьы ик отысь уз басьтӥськы доход басьтэм понна выт (НДФЛ). Та выплата чотын семьяослэн доходзы уз йылы бере, озьыен, ёрмисьёсыз азьвыл сямен ик басьтыны быгатозы мукет социальной юрттэт.

Валэктэ Пенсиосъя кун фондысь СМИ-осын ужанъя группаен кивалтӥсь Елена Ананина