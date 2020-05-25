«Огъя Россия» партилэсь Кун Думае но улосъёсысь парламентъёсы депутатъёсты быръёнъя азьлапал куара сётон усьтӥськиз

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 26 мая, 2020 09:50
Warning: A non-numeric value encountered in /home/users/u/udmdunne/domains/udmdunne.ru/wp-content/themes/allegro-theme/functions/other.php on line 93

Related Articles

С. Перминов
Туспуктэм басьтэмын: udmurt.er.ru

25-тӥ мае уйшоре «Огъя Россия» партилэсь Кун Думае но улосъёсысь парламентъёсы депутатъёсты быръёнъя азьлапал куара сётон усьтӥськиз.

31-тӥ маёзь онлайн амалъя праймериз ортчоз. Та бере тодмо луозы партилэсь парламентэ куриськись кандидатъёс.

26-тӥ мае 7 час ӵукнапал сайтын куара сётыны вырисьёслэн лыдзы чутрак будӥз. Шараямын вал, кин ке но юри «пӧечи» куара сётыны выре шуыса. Тае ивортӥз «Огъя Россия» партилэн валтӥсь кенешезлэн кивалтӥсезлэн воштӥсез Сергей Перминов.

2 час ӵоже хакеръёслэсь вуэм 100 сюрслэсь уно «пӧечи» куараос быдтэмын вал. Та вакытэ «чылкыт» но «пӧечи» куараос эскерисько на. С. Пермяков верамъя, та учыр куара сётонлы уз люкеты.

Сергей Захаров

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 26 мая, 2020 09:50
Write a comment

No Comments

No Comments Yet!

Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.

Write a comment
View comments

Write a comment


Warning: Illegal string offset 'rules' in /home/users/u/udmdunne/domains/udmdunne.ru/wp-content/themes/allegro-theme/functions/filters.php on line 188
<