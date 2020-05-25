С. Перминов

Туспуктэм басьтэмын: udmurt.er.ru

25-тӥ мае уйшоре «Огъя Россия» партилэсь Кун Думае но улосъёсысь парламентъёсы депутатъёсты быръёнъя азьлапал куара сётон усьтӥськиз.

31-тӥ маёзь онлайн амалъя праймериз ортчоз. Та бере тодмо луозы партилэсь парламентэ куриськись кандидатъёс.

26-тӥ мае 7 час ӵукнапал сайтын куара сётыны вырисьёслэн лыдзы чутрак будӥз. Шараямын вал, кин ке но юри «пӧечи» куара сётыны выре шуыса. Тае ивортӥз «Огъя Россия» партилэн валтӥсь кенешезлэн кивалтӥсезлэн воштӥсез Сергей Перминов.

2 час ӵоже хакеръёслэсь вуэм 100 сюрслэсь уно «пӧечи» куараос быдтэмын вал. Та вакытэ «чылкыт» но «пӧечи» куараос эскерисько на. С. Пермяков верамъя, та учыр куара сётонлы уз люкеты.

Сергей Захаров