20-тӥ майлы 10 ёрос кизёнзэ йылпумъяз ни. Оглом 94 процентэз ужъёс быдэстэмын. Кылемын на ог 18 сюрс гектаре ю тысь согыны.

Али йылпумъяськиз ог 12 сюрс гектар вылэ рапс кизён.

Гурт удысъя но сиён-юонъя министерстволэн»ВКонтакте» группаысьтыз

Куазь сётыку, хозяйствоос нуналаз 7 сюрсысен 11 сюрс 700 гектар кизьыны пӧрмыто. Тулыс вазь вуэмен, кизён туж кема кыстӥське ни кадь потэ. Но кылем арез учконо ке, миым таӵе вакытлы ог 265 сюрс гектар киземын вал. Агрономъёс пусъемъя, ваньмыз радызъя мынэ, май пумозь кизьыны яра на, уйин куазь но салкым возиське на бере. Ваньмызлэсь вазь кизёнзэс йылпумъязы Грак, Дэри, Можга, Вотка, Кизнер но Сарапул ёросъёс. Сарапул но Вотка ёросъёсын чакламлэсь 2-17 процентлы уногес ю тысь музъеме поныны быгатӥзы. Гурт удысъя но сиён-юонъя министерствоысь музъем кусыпъёсъя но будосъёсъя ёзэн кивалтӥсь Алевтина Бурдина пусъемъя, кышкан вал, уйпал ёросъёс туж ӝегалозы шуыса. Соос, лымы кема возиськемен но зоремен, бер кизьыны ӧдъязы. Но Балезино, Яр, Глазов палъёс, оло, уйин но бусыын: туннэ ог 78 процентэз кизёнзы йылпумъямын ни. Бере кылисьёс пӧлын Красногорск ёрос гинэ — татын 70 процентэз гинэ ай ужъёссы быдэстэмын. Котьма ке но хозяйствоос 4-5 нунал куспын сеялкаоссэс бушатозы ни.

Но гуртын уж таин гинэ уг быры. Хозяйствоос кыштыр кизё мукет культураосты но. Министр Ольга Абрамова пусъемъя, али йылпумъяськиз ог 12 сюрс гектар вылэ рапс кизён. Со сяна, 61 процентэз кукуруза, 78 процентэз етӥн киземын, 43 про­центэз бакча сиён, 76 процентэз картошка мерттэмын. Хозяйствоослы таӵе кысык вакытэ капчигес мед луоз шуыса, 15-тӥ майлы келямын ни ог 790 миллион манет субсидия. Гурт удыслы чаклам бюджетлэн со ог

34 процентэз луэ.

Министерствоын бусы ужъёслы дасяськонъя элькун конкурслы йылпумъянъёс лэсьтэмын. Туэ ёросъёс пӧлын 1-тӥ инты сётэмын Алнаш но Вавож ёросъёслы, 2-тӥ инты — Можга ёрослы, 3-тӥ интые потӥз Грак ёрос. Хозяйствоос пӧлын устоез луиз Вавож ёросысь «Колос» предприятие. 2-тӥ интыын — Шаркан ёросысь «Ошмес» но Грак ёросысь «Родина» огазеяськонъёс. 3-тӥ луизы Дэри ёросысь «Путь Ильича», Можга ёросысь «Родина» но Глазов ёросысь «Чура»

эштосъёс.

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Елена САРАМАТОВА