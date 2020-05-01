1 мурт кышкыт 100 адямилы

Мукет улосъёсысь Удмуртие вуись адямиосты чаклан-эскерон лябӟытэмын ӧвӧл. Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов косэмъя шаерамы усьтэмын 3 обсерватор но огдырлы улыны чаклам 9 инты.

«Огъя Россия» партилэн волонтёръёсыз

сиён-юон вуттӥзы эмъясьёслы.

Туспуктӥз udmurt.u

Тӧролэн но Правительстволэн администрациенызы кивалтӥсь Сергей Смирнов верамъя, 1 эскерон пункт ужа аэропортын, 11-ез — чугун сюрес станциын но автовокзалъёсын, эшшо 33 КПП сюресъёс вылын усьтэмын.

Уката бадӟым саклык висъяське вахта амалэн ужаса бертӥсьёслы. 2 арня талэсь азьло вуиз Якутиысь самолёт. Татысь 128 адями обсерваторъёсы — Ижысь «Нефтянике» но Сарапулысь «Озонэ» — келямын вал. Якутиысь вуэмъёслэсь коронавируслы анализ басьтэмын. Малы ке шуоно ужан интыязы вал черламъёс. Удмуртиысь воргоронъёслы висён ӧвӧл ке но паласькем, соосты обсерваторе интыязы.

Та дырлы Якутиын эшшо 80 пала адямиос кылемын на. Пӧлазы вань ни висисьёсын кусып воземъёс. Али Якутиен кенешонъёс мыно кылемзэ вахтовикъёсты Удмуртие вуттон вылысь.

Озьы ик кылем арняе вуиз Нижневартовскысь самолёт. Соин Удмуртиысь но, бускель улосъёсысь но вахтовикъёс бертӥзы. Татарстанэ, Башкирие но Пермь крае адямиосты нуизы нимысьтыз

транспортэн, соосты ГИБДД-ысь машинаос келязы.

Озьы ке но ваньзэ ик вахтовикъёсты обсерваторъёсы уг интыяло. Адямилэн дораз самоизоляциын пукыны луонлыкез вань ке, сое бертыны лэзё. Но нырысь улон условиоссэ чакланы вуо ёрос администрациосын ужасьёс. Соос эскерем бере гинэ вахтаысь бертӥсьлы дораз пырыны луонлык сёто. Озьы ик таӵе адямиосты чакласа возё полициысь но Роспотребнадзорысь ужасьёс. Малы ке шуоно адямиос одно ик ортчыны кулэ 14 нуналъем карантинэз.

— Жаляса верано, кыл­зӥськисьтэмъёс вань. Районъёсы коронавирус вуэ ӵапак таӵеослы луыса. Собере котькуд 1 адями пумысен ог 100 муртэ эскероно луэ. Мон туж курисько сак кариськыны. Асьмелэн огъя ужмы — маска нуллон, дисциплина возён, чылкыт улон, — пусйиз Сергей Смирнов.

Тросэз адямиос, кинлэн семьяяз вахта амалэн ужась адямиез вань, сюлмасько: кытчы вазиськоно, кинлэсь визь-кенеш куроно? Али Калыкез улон-вылонын утён политикая но ужъя министерствоын радъямын «пӧсь телефон» — номерез

(3412) 222-899. Отчы котькуд нунал 8 часысен 20 часозь вазиськыны быгато вахтаысь бертӥсьёс, огдырлы улыны чаклам инты пумысен юалляськыса.

Озьы ик али семьяоссылэсь нимаз уло черламъёсты утись эмъясьёс но волонтёръёс. Гостиницаосы интыямын 270 адями. Соосты татын сюдо, транспортэн уже нулло. Коронавирусэн нюръяськись эмъясьёс но волонтёръёс кышкыт черлэсь утё асьсэлэсь матысь адямиоссэс.

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Елена СКВОРЦОВА