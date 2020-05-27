Ӧтиськом вуоно дышетӥсьёсты!

Кышкыт висёнэн валче воштӥсько улон-вылон, ужан но дышетскон амалъёс. Туэ тани выльдӥськизы дышетскыны пырон куронъёс но. Кызьы дасяськоно абитуриентъёслы, марлы дась луоно? Со сярысь вераськиськом Глазовысь педагогикая кун институтлэн ректореныз Янина Александровна ЧИГОВСКАЯ— НАЗАРОВАЕН.

ГГПИ-ысь дышетскисьёс ректоренызы Я. Чиговская-Назароваен (шорысез).

— Янина Александровна, кинэ дасяськоды институтады?

— Глазовысь пединститутын туннэ луэ пӧртэм образование басьтыны: средне-профессиональнойы-

сен кутскыса аспирантураозь. 100 арлэсь кема ми (азьвыл татын духовной училище вал) дасяськом ни дышетӥсьёсты, культура но егитъёсын ужан политика удысъёсын тыршись-

ёсты. Лыдэ басьтӥськом элькунмылэсь кадръёслы кулэяськемзэ. Тодӥськоды, шаерамы уг тырмо математикая, физикая, ӟуч кылъя дышетӥсьёс, покчи классъёсты визьнодасьёс. Та удысъёсъя милям тросгес бюджет интыосмы.

Со сяна, милям вузамы огдыре луэ 2 профилен тодон-валан басьтыны, кылсярысь, «Удмурт кыл но англи кыл» ёзын дышетскемъёс быгатозы школаын 2 кыллы дышетыны. Озьы ик вань магистратурамы — отчы мыло-кыдо лыкто шаерысьтымы дышетӥсьёс.

— Кызьы туэ радъяськоз институтэ кутон?

— Бен, туэ югдур туж шуг, таӵе учырен ӧм пумиськылэ на вал, соин валче Россиысь Просвещениея министерство вузъёсы кутон радлыкез туэ воштӥз. Озьы таяз арын приёмной кампания институтамы кутскоз 19-тӥ июньысен. Йылпумъяськоз берпуметӥ ЕГЭ-лэн результатъёсыз тодмо луэм бере. ЕГЭ-я вузэ пырисьёс документъёссэс сётыны быгатозы 23 нунал ӵоже. Нош кинлы ватсаса эскеронъёс ортчоно (кылсярысь, физической культурая нормативъёс сётоно но мукет) —

документ сётыны дырзы

9 нунал гинэ.

— Калыко интыостӥ ветлонлэсь алон вакытэ кызьы абитуриентлы документъёссэ сётоно?

— Дистанционно гинэ! Вань документъёсты (пас-

портлэсь, аттестатлэсь, заявленилэсь скан-копиоссэс) абитуриент келяны кулэ электрон формаен «Госуслуги» портал пыр. Документъёслэсь оригиналъёссэс институтэ ар ӵоже вайыны луоз. Татчы ветлыны, почта пыр документъёсты келяны туэ чакламын ӧвӧл.

— Нош кин ЕГЭ-я ке уг пыры?

— Озьы ик. Экзаменъёсты сётонэз чаклась нимысьтыз программаос вань, алдаськыны, «лушкаськыны» нокызьы но уз луы.

Мынам ваньмызлы выпускникъёслы, вузэ пырыны дасяськисьёслы вазиськеме потэ: эн кышкалэ выль амалъёслэсь, азьлапал чаклалэ, ӟеч-а кутэ Интернетты, вань-а луонлыкты документъёстэс сканировать-копировать карыны, вузэн кусып возьыны, кулэ дыръяз связь пыр герӟаськыны.

Институтамы пыронъя куронъёсын выпускникъёс но анай-атайёс пыр-поч тодматскыны быгатозы 23-тӥ мае меӵак эфирмы дыръя. Тӥ асьтэлэсь юанъёстэс сётыны, онлайн-трансляция пыр дышетон программаосын, факультетъёсын тодматскыны быгатоды.

Трансляция ужалоз 23-тӥ мае 11 часысен «ВКонтактеысь» «Я хочу в ГГПИ» группаын, Ютубысь «ФГБОУ ВО ГГПИ» каналын.

Юалляськоно 8 (34141) 5-75-52 телефонъя.

Итӥськелэ!

Малы мон бырйи Глазкарысь пединститутэз?

Мария Медведева, Дэри ёрос,

«Удмурт кыл но англи кыл» профилья дышетскись, 1 -тӥ курс:

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Мон Дэри ёросысь. Малы бырйи Глазовысь институтэз? Мынам туж потэ дышетӥсь луэме, нош пединститут Удмурт Элькунын одӥг гинэ. Вань мукет но валэктонэ: мынам потӥз асме ас кожам улыса эскереме. Татын мон ар дышетскисько ни, нуналмысь ӟечгес валасько, шонер сюрес бырйиськем шуыса! Али институт мон понна дор кадь ни, отчы ялан мынэм потэ. Татын котькин быгатоз ассэ возьматыны, кызьы шуо, институт одӥг, нош луонлыкъёс лачак.

Татьяна Жигалова, Кез ёрос, «Школа дорозь дышетон» профилья дышетскись, 3-тӥ курс:

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Дышетӥсьлэн ужез туж кулэ, сое котькытын возьмало. Татын гинэ мон шедьтӥ аслым тупась профиль – «Дошкольной образование но удмурт кыл». Институтэз йылпумъяме бере мон быгато ужаны кызьы ке нылпи садысь покчиосын, озьы ик бадӟымъёсынызгес школаын. Та туж усто, мон малпамъя!

Институтын туж трос кружокъёс но секциос, котькудаз гожтӥськы, дышетскы, возьматы астэ. Со сяна, татын ортчыло туж трос тунсыко форумъёс, соос огазеяло быдэс кунысь студентъёсты. Институтын улон пӧзе! Татын туж тунсыко!

Лия Стрелкова, Шаркан ёрос, «Удмурт кыл но англи кыл» профилья дышетскись, 4-тӥ курс:

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Мон дышетӥсь луыны малпай, малы ке шуоно пичи дырысеным ик со вал мынам лемлет малпанэ. 9-тӥ класс бере Воткаысь П. Чайковский нимо крезьгуръя колледже пыри. Сое йылпумъяса, Глазовысь В. Короленко нимо пединститутэ лыктӥ. Малы татчы? Та институтэз быдтэм адямиос быдэс элькунмылы тодмо-дано, азинлыко дышетӥсьёс луэмын, соос котьку данъяськыса верало Глазовысь пединститут сярысь. Малпасько, мон но куке но со сярысь данъяськыса верало, одӥг пол но ӧй жаля на, татчы дышетскыны пыри шуыса, туж яра. Ваньдылы дэмласько Глазовысь пединститутэз!