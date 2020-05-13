Эшшо 3 лабораториос коронавируслы эскеронъёс лэсьтылозы на

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 13 мая, 2020 16:43
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Черламын-а, ӧвӧл-а адями коронавирусэн — тае эскеро элькунысьтымы 8 лабораториосын.

Отын 1 сутка ӵоже 1 сюрс пала тестъёсты эскеро. Но та тырмыт ӧвӧл, соин ик матысь дыре 3 лабораторие вуттэмын луоз выль оборудование. Солы луыса, 2 поллы тросгес тестъёсты эскерыны луонлык кылдоз.

— Матысь дыре угось эскерон пыр одно ик ортчоно луозы призывникъёс, нылпи садъёсын тыршисьёс, — социальной сетьёс пыр ивортӥз Тӧро Александр Бречалов. — Озьы ик тестъёс басьтэмын луозы интернатъёсысь, психоневрологияя диспансеръёсысь, кыл кутытонъя ёзъёсысь адямиослэсь. Озьы ик кин курадӟе хронической висёнъёсын, — шуиз Тӧро.

Та дырлы тестирование пыр одно ик ортчо кунгож сьӧрысь, палэнысь улосысь вуэмъёс, озьы ик черламъёсын кусып воземъёс, озьы ик эмъясьёс но кинлы пуктэмын «внебольничная пневмония» диагноз.

Елена Слащёва

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 13 мая, 2020 16:43
TAGS: коронавирус
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