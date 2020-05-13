Эшшо 3 лабораториос коронавируслы эскеронъёс лэсьтылозы на
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Черламын-а, ӧвӧл-а адями коронавирусэн — тае эскеро элькунысьтымы 8 лабораториосын.
Отын 1 сутка ӵоже 1 сюрс пала тестъёсты эскеро. Но та тырмыт ӧвӧл, соин ик матысь дыре 3 лабораторие вуттэмын луоз выль оборудование. Солы луыса, 2 поллы тросгес тестъёсты эскерыны луонлык кылдоз.
— Матысь дыре угось эскерон пыр одно ик ортчоно луозы призывникъёс, нылпи садъёсын тыршисьёс, — социальной сетьёс пыр ивортӥз Тӧро Александр Бречалов. — Озьы ик тестъёс басьтэмын луозы интернатъёсысь, психоневрологияя диспансеръёсысь, кыл кутытонъя ёзъёсысь адямиослэсь. Озьы ик кин курадӟе хронической висёнъёсын, — шуиз Тӧро.
Та дырлы тестирование пыр одно ик ортчо кунгож сьӧрысь, палэнысь улосысь вуэмъёс, озьы ик черламъёсын кусып воземъёс, озьы ик эмъясьёс но кинлы пуктэмын «внебольничная пневмония» диагноз.
Елена Слащёва
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