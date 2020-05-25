Эшшо 20 адями коронавирусэн висьыны усиз
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Туннэ, 25-тӥ куартолэзе, Удмуртиын эшшо 20 адями коронавирусэн висьыны усиз. Со Ижысь 8 адями, Можга ёросысь 6 мурт, Алнаш ёросын 3 улӥсь, Шаркан, Балезино, Можга ёросъёсысь но Глазовысь быдэн одӥг адями.
Та нуналъёсы шаерамы 9 лабораториын пробаосты эскеро, лэсьтэмын ни 56391 эскерон, 1884-ез берло уй-нуналзэ.
Огъя верано ке, шаерамы коронавируслэн четлыказ шедемын 549 мурт, 14 адями кулӥз, 308-эз бурмизы ни.
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