Эшшо 14 мурт коронавирусэн черлаз, 11-ез бурмиз
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Туннэ, 15-тӥ куартолэзь, понна эшшо 14 адями коронавирусэн висьыны усиз. Со Ижысь 4 адями, Вотка ёросысь 5 мурт, Якшур-Бӧдья ёросысь 2 адями но Глазов, Дэри, Якшур-Бӧдья ёросъёсысь быдэн одӥг муртэн. Висисьёс пӧлын 2 нылпиос вань.
Жаляса верано, эшшо одӥг мурт улонысь кошкиз. Со 54 аресъем воргорон.
Вераны кулэ, та нуналлы шаерамы секыт черлэн четлыказ шедемын ни 422 адями, 190-эз бурмизы, 14-ез кулӥзы. Эшшо 11 муртлэн висёнэз секытэн ортче.
Сергей Захаров
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