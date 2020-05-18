Экономика наукаосъя доктор Анатолий Осипов: Экономика нырысь ик адямилэсь улонзэ ӟечгес карыны кулэ

Анатолий Осипов

Анатолий Константинович ОСИПОВ кивалтэ Ижысь гурт удысъя академиысь экономикая факультетысь менеджментъя но правоя кафедраен, эскере шаермылэсь экономиказэ, солэсь аспӧртэмлыкъёссэ, та пумысен гожтэм книгаосыз но монографиосыз одӥг ӝажы вылэ уг тэро ни. Вераны луоз, трос аръёс ӵоже академия бордын кылдӥз нимысьтыз научной школа, экономика наукаосъя доктор А. Осипов 21 адямиез экономика наукаосъя кандидатэ дасяз.

Кильмезь сьӧрын

— Мон вордӥськи кыдёкысь-кыдёкысь местаын: Сюмси ёросысь Лемы гуртын, — вера Анатолий Константинович. — Кильмезь шур сьӧрын, тэль пӧлын пичи гинэ гурт, 26 корка, но калыкез трос вал, тужгес но пиналъёс. Футболэн шудыкумы, 2 команда люкаськылӥмы. Но милям семьяямы мон но сузэре гинэ вал, шорысез сузэрмы, менингитэн висьыса, кулӥз, мон сое уг тодӥськы ни. Улон туж секыт вал ук соку, мамие но тятюэ шуо вал: колхозэ ужаны потӥськод но, нылпиосты сюдыны нокинлы. Война кутскыку, тятюэлы 12 арес вал. Атайзэ Степан Андреевичез фронтэ басьтӥзы. Вань уж, быдэс юртъер тятю вылэ кылизы, со гыриз-кизиз но, турнаськиз но, пудо но утялтӥз. Берлогес колхозын 40 арлэсь кема трактористын ужаз. Секыт улонзы вал, конечно… Ми шудо вакытэ улӥмы ни, война ӧй вал…

Жаль, 2010-тӥ арын гуртамы 5 корка гомак ӝуаса быриз — отын ик гуртэз во­зисьёс уло вал ай. Со дырысен калык шуак кошкыны ӧдъяз, гурт бырыны кутскиз. Мон но мамиме, тятюме вӧзам вайи, Дэри ёросысь Подшивал гуртэ корка басьтӥ. Али Лемыын одӥг гинэ адями, мынам эшелэн братэз, улэ на. Туэ гужем ветлӥм отчы — сыӵе умой коркаос сыло, лыкты но ул. Но соос нокинлы кулэ ӧвӧл ни.

6 арес тырмыса, Гура школае мынӥ, бадӟым эшъёсы сьӧры куриськиськем. Вазь на ай шуыса — мон вордски толалтэ, 1955-тӥ арын 29-тӥ январе

— монэ дышетскисьёс пӧлы пыртӥллямтэ, озьы школае ӝыны ар гожтӥськытэк ветлӥськем. Школа дыръёсме шумпотыса тодам вайисько, дышетскыны ог 10 гуртысь пиналъёс ветлӥзы, со 500 пала нылпиос!

Мами-тятюэныз вордскем гуртаз.





Пичи дыръям врач луэме потэ вал. Гуртын тазалыкез утёнэн, калыкез эмъянэн шугъяськонъёс вал, соин, лэся. Школаын шоро-куспо дышетски ке но, мединститутэ пырыны пыр-поч дасяськи. 1971-тӥ ар вал, мыным 16 арес. Тани экзаменъёсы мыныны кулэ ни, но гуртамы ивор кылӥськиз: Ижысь пед­институт университет, пе, луэ! Эшъёсыным отчы ик мынӥм ни. 5 адями пӧлысь 3-ез пыримы, мон — естественной факультетэ. Малпасько, татын ваньзэ — биологиез, химиез — ӵошен дышето, та предметъёс туж ярало вал. Но практикаысь бертӥськом но, милемлы шуо, быръе: биология, химия яке география. Тросэз мынӥзы географе. Кытчы кариськом — мон но сьӧразы.

Кӧня ке дышетскыса, деканатэ ӧтё. Так, пе, факультетмы паськыта, милемлы кулэ географ-экономист. Лэзиськом тонэ Ленинградысь кун университетэ, экономической географияя кафедрае, дышетскод. Мынӥ телеграфе мамиелы ивортыны.

— Ну кытчы тон мынод? – алэ.

— Мама, кулэ, — шуисько.

— Иське, мын…

Уж бӧрсьы уж

— Ленинградысь кун университетэз йылпумъяме бере аспирантурае пырыны дэмлазы. Дасяськыны кутски, экзамен сётӥ. Но огпол, самолётэн бертыкум, нылэн пумиськи но синмаськи. Малпасько, кулэ кышно вайыны, но нырысь уксё поттоно, ужано. Аслам факультетам ик уйёссэ вахтёрын ужано кариськи, нош нуназезэ дышетскисько, библиотекаын лыдӟиськисько. Тазьы улыса, уез-нуналэз сураны кутски. Тулыс пал гуртэ кошконо, малпасько, мами-тятю дорын, гань-гань улоно, корка котырын бергано. Академической отпуск басьтӥ.

Соку мон ужаны пыри «Удмуртгражданпроект» огазеяськонэ, геолог луи. Но валасько, та уж монъя ӧвӧл. Нылпие вордӥськиз. Кытчы кариськоно? Мынӥ Ижысь валтӥсь архитектор Пётр Берш доры. Со шуэ, лыкты, уж трос, быдэс Ижлы картография лэсьтоно. Тунсыко, но кӧня отын ужез! Со сяна, инженерной геология — со мынам ӧвӧл! Та вакытэ Технико-экономической бюроысь жингырто, лыкты, пе, ми доры. Шуисько, мон аспирант, дышетскон ласянь солань-талань ветлоно луоз. (Соку мон аспирантурае заочно кариськи ни вал.) Ми тыныд юрттомы, научной ужедъя вань материалъёс сётом, шуо. Та уж мыным ӵапак тупа, со экономикаен, калыкен герӟаськемын. Туж тунсыко дыръёс вал. Ми ветлылӥмы пӧртэм предприятиостӥ, ога­зеяськонъёстӥ, ужзэс радъяны, план малпаны юрттылӥмы. Эскеронъёс ортчытъяса, вераллямы, кызьы соос азинскыны быгато, кӧня вуз поттоно. Оло, соос, ӝыны кужымзэс гинэ поныса, ужало? Та понна огазеяськонъёс милемлы уксё тыро вал. Озьы бюро аслыз ачиз коньдон поттылӥз.

Та уже кандидатской диссертациме но гожтыны туж юрттӥз. Мон эскери Ижысь агломерациез, кызьы Иж котырын гуртъёс уло, адямиос лыкто-кошко. Та сярысь азьвыл нокин но ӧз гожъялля вал. Предзащитае кышкаса мынӥ ке но, зол, етӥз вераськи. Ваньзылы кельшиз — ӝыны ар ортчыса, пе, защитае лыкты. Диссертация бордын ужез трос на вал, калыклэсь солань-талань ветлэмзэ карта вылын возьматоно, нош троссэ материалъ­ёсты шедьтыны секыт — Ижевск ворсамын вал ук. Со сяна, семья куспын шуг-секытъёс кылдӥзы, квартираысь квартирае кӧчылоно луиз. Диссертациме ути ай 1985-тӥ арын гинэ, озьы география наукаосъя кандидат луи.

Бадӟым план

— УАССР-ысь Министръёслэн Кенешсы бордын ужась Научно-исследовательской институтын ужакум, Владимир Иссидорович Краснопёровен «Удмуртская правда» газетэ статья гожтӥм. Сое адӟем Госпланлэн тӧроез Михаил Иванович Шишкин. Шуэ: Владимир Иссидоровичез аслым воштӥсе кутӥсько. Нош тон пуксьы солэн интыяз, Госпланысь огеныз ёзэн кивалтыны. Адӟисько, шуэ, тон ваньзэ валаськод.

Нуналлы быдэ ӵукнаысен бер ӝытозь тыршимы, быдэс шаерысьтымы предприятиосын кусып возись­комы, планъя ужамзэс чакласькомы вал. Нош соос сюрслэсь трос! Уж секыт, со понна марлы но ӧй дышы. Та меӵак герӟаськемын вал али научной уженым но — шаермылэн экономикаеныз.

Но татын мыным кема ужаны ӧз кылды. Кутскизы воштӥськон вакытъёс. Госпланэз быдтӥзы, со интые нырысь ик кылдӥзы управлениос, комитетъёс, собере — министерствоос. Экономикалэн радыз воштӥськиз, улон плановой но рыночной экономикаос вискы кугӟаз. «Планирование» кыл ышиз-быриз. Кызьы улоно азьланяз?

Но ми ӧм кышкалэ. Ӵош ужась но Удмурт кун университетысь эшъёсынымы кылдытӥмы Россиысь Наукаосъя академилэсь Экономикая институтэзлэсь Удмуртиысь ёззэ. Кутскимы ужаны ёрос центръёсын, город администрациосын, пӧртэм предприятиосын. Дышетӥм соосты выль сямен улыны: табере уксё аслыд ачид поттоно. Конечно, нокин но уг на вала, мар со рыночной экономика. Ми чакласьком вал, кызьы котыр ласянь азинсконо, улон коркаос но пуктоно, калыклы кулэ луись арбериос но поттоно, кӧня талы уксё кулэ. Нош предприятиос малпало: али ваньзэ лыдъялозы но, милемлы коньдон Россия сётоз. Но нокин ӧз сёты. Россилэн бюджетэз соку Нью-Йорклэн кисыез быдӟа гинэ вал. Вань активъёс тӧлӟизы, кун узырлыкез приватизировать каризы, уксё нокытысь поттыны луиз.

Со вакытэ кунгож сьӧрысь тодосчиос верасько ни вал стратегической планирование сярысь. Отын таӵе амалъя ужало пичи фирмаос но, бадӟым компаниос но. Предприятиос плантэк улыны уг быгато. Нош милям Госпланэз куашкатӥзы, либералъёс котькыӵе планированилы пумит уго. Шуо: малы милемлы гурт удысэз азинтыны, куке отчы юнме сомында уксё кисьтӥське. Дунтэмгес луоз дасьсэ басьтыны. Озьы ик каллен-каллен югдур шугомиз промышленностьын но, мукет удысъёсын но. Экономикаын вань кусыпъёс тэшказы, вуизы кунгож сьӧрысь товаръёс, асьме дорын соосты поттыны дуно луиз.

Кузпалыныз Л. Карповаен тупаса уло.





Советской вакытэ вал директивной планирование. Партиослэн съездъёсазы 5, 10 арлы чаклало вал, кӧня мае поттоно. Со лыдпусъёсты вылӥысен лэзё вал предприятиосы. Нош предприятиос планъёссэс, отчётъёссэс лэзё вал Гос­планэ. Ми ӵошатӥськомы ни, вань-а, ӧвӧл-а умой пала воштӥськонъёс. Ӧвӧл ке, кенешон люкаськомы но кылзэс юаськомы: малы озьы? 1980-тӥ аръёс пумын лыдпусъёс пумен будэмысь дугдӥзы. Нош 1988-тӥ арын план быдэстэмын ӧй вал. Ваньмыз куашканы кутскиз. Талэн трос пӧртэм мугъёсыз вал. Кылсярысь, потӥз кооперация сярысь закон, предприятиослы тросгес эрик сётыны кутскизы. Озьы соос поттэм вуззэс нимысьтыз кылдытэм фирмаос пыр вузаны ӧдъязы. Йӧлвылзэ, барышсэ басьто вал фирмаос, нош предприятиос бадӟым ыштонъёс адӟыны кутскизы.

Мар со стратегия?

— Мон паймисько, кызьы луэ экономикаез азинтыны, куке ӧвӧл кивалтон но азьланез сярысь лад-лад малпаськыса ужан. Тон нырысь ас азяд ужпум пуктӥськод, собере малпаськод, кызьы сое быдэстыны. Мар со стратегия? Стратегия чакла, кызьы азинсконо матысь 10-20 арзэ. Солэн шордӥняз одно ик кыӵе ке малпан-идея луыны кулэ. Нимаз элькунын луэ азинтыны одӥг гинэ удысэз, шуом, гурт удысэз яке промышленностез, яке 2-сэ ик ӵош, яке нуыны кӧня ке ӧръёсты. Но ваньзэ ӵош азинтыны уз пӧрмы.

Удмуртиын тросгес саклык висъяло ож тӥрлык поттонлы. Гособоронзаказ вылын ужась предприятиосмы милям 12. Но госзаказэн весь уд улы: туннэ со вань, ӵуказе ӧвӧл. Соин ик заводъёслы огшоры калык­лы кулэ луись вуз но поттоно. Со товаръёс мед луозы ӟечесь, соосты мед басьтозы кунгож сьӧрын но. Малы ке но туала пыӵал лэсьтыны быгато ук, нош ӟеч бытовой техника — уг. Кызьы озьы? Экономика нырысь ик адямилэсь улонзэ умойгес карыны кулэ.

Предприятиослэн стратегиоссыя трос книгаос гожтэмын ни. Тани мынам но ӝӧк вылам али дась рукопись кылле, карантинэн йырин ми сое поттыны ум быгатӥське на. Но кызьы лэсьтоно быдэс кунлэсь огъя стратегизэ но кызьы сое улонэ пыӵатоно? Та пумысен йӧназ ужъёс ӧвӧл на.

Кӧня ар талэсь азьло стратегия сярысь научной ужъёс кылдыны кутскизы ни. Мон докторской диссертация гожтӥ 1997-тӥ арын, экономика наукаосъя доктор луи. Нош стратегической планирование сярысь закон Россиын кутӥзы ай 2014-тӥ арын гинэ. Конечно, закон вань, но улонэ со умой уг пыӵа. Элькунъёслэн но, городъёслэн но, муниципал кылдытэтъёслэн но стратегиоссы вань ни. Малпамын соос нимаз удысъёсъя но. Но Россилэн огъя стратегиез та дырозь ӧвӧл на!

Наука но студентъёс

— Шаермылэн экономикаез, стратегической планирование сярысь 5 учебникъёсы, книгаосы потэмын ни. Уж трос на, учебникъёс, научной ужъёс поттоно, предприятиосын ужано. 50 пала черновикъёсы ас дырзэс возьмало на. Ваньмыз та нырысь ик лэсьтӥське студентъёс понна. Ижысь гурт удысъя академиын экономической школа Удмуртиын тужгес кужмоез, мон шуысал. Кафедраямы дасяськомы менеджер-экономистъёсты, кун но муниципал управлениын ужасьёсты. Дышетскисьёсмы быдэс шаерын тодмо адямиос луэмын, соос кивалто ёросъёсын, министерствоосын.

Ки улысьтым потӥзы ни экономика наукаосъя 21 кандидатъёс. Азьвыл дорамы гуртысь туж ужась студентъёс вуо вал, али егитъёс кескичесь, соос дырзэс но кужымзэс юнме уз быдтэ. Жаляса верано, факультетамы, дун тырыса гинэ, дышетскыны луэ на, магистратураын кӧня ке дунтэк интыос вань на, но со ӧжыт. Кандидатской диссертация гожтыны туж секыт луиз. Туж зол куронъёс пуктэмын. Кылсярысь, статья печатласькод ке, журналлы туж трос уксё сётыны кулэ. Со сяна, гожтэм статьяосмес ми ум быгатӥське кутыны диссертациосамы — самоплагиат луэ. Кызьы озьы?

Академиын милям кафедрамы гинэ шаерысьтымы

предприятиосын но хозяйствоосын ужа на, хоздоговоръёс лэсьтэ. Ми доры вазисько огазеяськонъёс, ми дунъяськом соослэсь экономической кужымзэс. Кытын ляб но зол интыоссы? Кыӵе сюрестӥ азьланяз мыноно? Кыӵе стратегия быръёно? 7 ар ӵоже ужамы Кизнер ёрослэн йырыныз Александр Плотниковен. Со сюлмаське ёросэз азинтон понна. Вавож ёросысь «Колос» хозяйстволэн кивалтӥсез Владимир Красильников аслаз хозяйствоезъя диссертация гожтӥз. Ачиз со туж кужмо но етӥз адями. Шуэ: ми азьмынӥсьёс радын ветлӥськом, но мынам потэ, ужасьёсы эшшо но умойгес мед улозы шуыса. Соослэн чебер коркаоссы, машинаоссы мед луозы, трос уждун мед басьтозы. Ужез автоматизировать кароно. Ӵошен солэн предприятиезлы стратегия лэсьтӥмы. Нырысь со бускель хозяйствоосты огазеяз. Собере выль фермаос пуктӥз, пудо йырзэ 3 сюрсысь 10 сюрсозь будэтӥз, производствояз ялан выль амалъёсты пыӵатэ. Озьы соос шуак выллане тубыны быгатӥзы. Али Владимир Анатольевич мегаферма, комбикормовой завод пуктэ! Талы одӥг манет но уг пунэмаськы, ваньзэ хозяйстволэн уксёеныз лэсьтэ. Но малпанзэ пумозяз ӧз вутты на: азьланяз кыскем йӧлзылэсь асьсэ заводазы ик сиён-юон поттыны турттэ.

Бакчаяз шумпотыса ужа.





15 альбом

— Яратӥсько ветлыны пӧр­тэм кунъёстӥ, 15 странаосы

вуылӥ ни. Котькудӥзъя нимаз туспуктэмъёсын альбоме вань. 1990-тӥ ар пумын «Усьтэм дунне» программая ветлыны удалтӥз Америкае. Ужамзэс адӟим. Милемыз нырысь ик нуизы Аризонаысь планированиея департаментэ. Мон отын быдэс час юанъёс сётъяй. Кызьы озьы, малпасько, тӥляд странады стратегической планированиея улэ, нош ми Госпланмес куашкатӥм. Аризонаын одӥг школае ветлӥм, отын директорзы дышетсконэз бизнеслы пӧрмытэм. Пиналъёс умой оценкаоссы понна доллар басьто, со уксёен асьсэ магазиназы ик басьяськыны быгато.

Али мынам яратоно уже — бакча. Пичияк муш но вордӥськомы. Кузпалы, филология наукаосъя доктор Людмила Карпова, муш кадь ужа, 2 бакчаез утялтыса вуттэ. Людмила Леонидовнаен ми кемалась эшъяськиськомы ни вал. Но 1990-тӥ аръёсы со Тартуэ кошкиз, мон Ижын ужай. Матэгес луимы бертэмез бере гинэ. Наукаын темаосмы пӧртэмесь ке но, ми ялан ог-огенымы кенешиськом, ог-огмылы визь-кенеш сётъяськом. Мон шуисько: филологъёс, кылчиос трос эскеро калык веранъёсты, кырӟанъёсты, нош экономикаен герӟаськем кыл палэнэ кылемын. Кыл кылдӥз ук ужлы луыса.

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Мария ВЕКШИНА