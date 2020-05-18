Эгра ёрос: Ӟезьы азьын синвуаськизы

Вормон Нуналэз ас сяменызы пусйизы Эгра ёросысь Мазьги муниципал кылдытэтэ пырись гуртъёсын. Библиотекаын но культура удысын ужасьёс, гуртысь мыло-кыдо адямиос машинаоссэс сяськаосын чеберъязы, транспарантъёс но оже пыриськем ветеранъёслэсь туспуктэмъёссэс юнматӥзы, крезьгур лэзизы но гурт ульчаостӥ ортчизы.

Эгра ёросысь Мазьгиысь Силин кузпалъёсты Вормон Нуналэн ӟечкылан.

Туспуктӥз Ирина КОЖЕВНИКОВА

Таӵе малпанзы кылдэм Мазьги гуртысь егитъёслэн но библиотекаын ужасьёслэн. Солы дурбасьтӥзы муниципал кылдытэт но ветеранъёслэн огазеяськонзы. Гуртоослы азьлапал ик ивортӥзы, кыӵе вакытэ, часэн-минутэн ик, соослэн ульчаетӥзы «Вунонтэм полк» ортчоз. Со дырлы адямиос потыны кулэ вал корка яке ӟезьы азязы. Ужрадзы борды кышкасагес басьтӥськизы ке но, малпанзы ӟеч быдэсмиз.

— Нырысь ик Мазьгиысь вань ульчаостӥ ортчимы, адямиос рос-прос дасяськиллям, куд-ог семьяос косякъёссэс, кенеръёссэс, ӟезьыоссэс сяськаосын но пӧртэм шаръёсын чеберъяллям, нош асьсэос киосазы кутӥллям Вормон кузьмась песятай-песянайёссылэсь туспуктэмъёссэс, — шуэ гуртысь библиотекаын ужась Галина Кожевникова. — Мазьгиетӥ ортчеммы бере Порвае но Нюнягуртэ вуылӥмы на. Сьӧрамы ветлӥзы муниципал кылдытэтэн кивалтӥсь Владимир Князев но ветеран огазеяськонэн кивалтӥсь Энисса Широбокова, ож мышкын ужамъёслы сяська но георгиевской лента кузьмазы. Пусйыны кулэ, ужрадэ пыриськисьёс ваньзы маскаосын вал.

Таӵе данъямзылы туж шумпотӥзы ож мышкын ужамъёс. Муниципал кылдытэтын соос 7 кузя кылемын, тужгес арлыдоез — Мазьгиын улӥсь 90 аресъем Арефий Дмитриевич Силин.

— Вань улонзэ колхозын тыршемын тракторист луыса, — шуэ Энисса Широбокова. — Война вакытэ гуртысь мукет пиосын ӵош бусыосты валэн усыяллям. Озьы ик Арефий Дмитриевич Ижевск — Балезино чугун сюресэз лэсьтэмын. Кузпалэныз ӵош 3 пинал будэтӥзы. Жаляса верано, Арефий Дмитриевич вазь кышнотэк кылиз вал. Табере со 30 арзэ Алевтина Кузьмовнаен валче улэ.

Мазьгиысь Любовь Константиновна Корепанова но Ижевск — Балезино сюресэз лэсьтыны ветлэмын. Кыдёкысен ик машинаосысь чузъяськись крезьгурез кылэм но шумпотэменыз синвуаськем, улонын, пе, олома но адӟыны кылдӥз ни милемлы, тазьы данъямзы мылкыдэз ӝутэ. Нош Нюнягуртын улӥсь Юлия Григорьевна Силина ӟезьы азяз сиён-юонэн ӝӧк пуктыса дасям. Ужрадэз ортчытӥсьёс шумпотэмын: картошка мерттон вакыт вал ке но, семьяос ож мышкын тыршем песянайёссэс ӟезьы азязы поттӥзы.

«Вунонтэм полк» шествие 10 часын кутскиз, нош йылпумъяськиз 13 час котырын Мазьгиысь ик синпелет доры сяська керттэт пононэн.

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Валентина ЕМЕЛЬЯНОВА