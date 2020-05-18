Шӧкыч: Шырыт улон

Торокан гуртысь Микол кышно — Марина — трос нылпиё анай. Зэмзэ ке, роддоме со 2 пол гинэ ветлӥз — 2 пи вайиз. Но Микол картэз — сыӵе ик нылпи. Солы выль носки ӧд басьты ке, пасьсэ кутчалоз. Сиён ӧд пӧра ке, сьӧд нянь но шпик сиыса улоз.

Та коронавирусэн сэрен Мариналэн но улонэз воштӥськиз. Но ваньмызлы паймымон — умой пала.

Тани Миколлэн апрель пумын пыдыз пӧсяны кутскиз.

— Тол ботинкаме капчи пыдкуклы воштоно, — шуэ.

— Остэ, Мики, пыдчиньы висъёсыд ыльӟектыса ӧз вуэ на, кызьы валад тулыс вуэмез? — чабкиськиз Марина.

— Бон мар кутчаны уг тодӥськы. Кылем сӥзьыл туфли пыдэсы тэшказ вал, тон сое кушто шуид. Табере тани пыдкутчан вузасьёс но уг ужало. Маин ветлом? — пайме Микол.

— Мон кадь хозяйственной кышноез тон кытысь шедьтод на, Мики? Мон ведь туфлидэ ӧй кушты, сое ремонтэ нуллӥ но, пыдэссэ лякизы, — шумпоттӥз картсэ Марина.

Так-то Микол пыдкутчан пумысен туж чакласькись. Со тракторын гинэ уг пукы — гурт администрацилэсь йырзэ машинаен ворттылытэ. Соин дэрем сиресэз но котьку чылкыт, туфлиез но чиля. Машинаысь потыкуз, Миколэз сельсовет тӧро но кожало — сокем йӧно адӟиське. Солэсь маке юало но, валэктон утчакуз, Миколлэн тусыз ик воштӥське — будто ке сое математикаен дышетӥсь Ольга Фёдоровна доска азьын логарифмъёсын курадӟытэ. Миколлэн кылыз сьӧлтаське, бамыз ӵыжектэ. Соку киыныз возьматэ кожой куко, пичи бекче быдӟа кӧто кивалтӥсез шоры — Онтон Петрович вералоз, шуэ.

Гужем вуэмъя Микол, конечно, выль пыдкуклы мынысал, но коронавирусэн валче вужез туфли но яраз ни.

Мариналы уксё шыръяны юртто пиосыз но. Тани 13 аресъем Никита толэзьлы быдэ парикмахерское ветлэ вал. Табере школаос ворсамын, Никиталы дораз пукыны кузь йырси уг люкеты. Нырысь йырыз куро кабан кадь адске вал. Собере Марина пиезлы ободок сётӥз, йырсиед, пе, синмад пыре ни. Никита шумпотӥз.

— Футболист Дэвид Бекхем но ободокен ветлэ. Нош йырсие кузьгес будӥз ке, быж но кутыны луоз, собере мэн бан лэсьто, — шуэ Никита.

— Кыӵе бан? — паймиз анаез.

— Ну, али пиос йыртышказы йырсизэс бинялтыса ветло, иське, «пучок» ӟуч сямен, — валэктӥз пияш.

Агаез шоры учкыса, 5 аресъем Егор но йырсизэ ӵышкыны пумитъяське. Марина тазэ сюлворыса ӧз улы. Пиезлэн йыр вылаз корт тусьты понӥз но, котырак качыен вандӥз. Парикмахеръёс таӵе причёскаез «горшок» нимало, нош Марина, юромо дышетскытэк но, сое лэсьтыны быгатэ. Табере Егорлэн но синмаз йырсиез уг пыры.

Уксёзэ чотась Марина шумпотэ: тулыс понна пиослы выль штан но, ветровка но басьтоно ӧвӧл — сёровно дорын пуко. Шыръям коньдонэныз кышномурт городэ мыноз — ӝоген, пе, музейёс усьтӥськозы. Дораз пукыса, Марина культурной улонлэсь дотово мӧзмиз ни. Нош музее лусьтро йырын уд пыры — соин Марина 2 толэзьлы азьлапал ик чеберъяськон салонэ гожтӥськиз: выль причёска но, маникюр но лэсьтоз.

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ШУЛДЫР ОНИСЬ