Шуд — вӧзад. Пичи Пурга ёросысь Улын Юриысь Фёдоровъёс 50 ар ӵоже ӵош

Пичи Пурга ёросысь Улын Юри гуртысь Людмила но Михаил Фёдоровъёс семья кылдытыку, улон чылкак мукет вал. Ӝыны даур ӵоже тросэз воштӥськиз, кылиз одӥгез гинэ — аръёс пыр юнмам яратон.

Пичи Пурга ёросысь Улын Юриысь Фёдоровъёс

50 ар ӵоже ӵош.

Туспуктэм: Фёдоровъёслэн архивысьтызы

Мынам луоз…

Та улонын тросэзлы ас парзэ шедьтыны кылдымтэ. Шедьтэмзэ но ай утьыны быгатоно. Семьяен улон — со шуак пуромись яратон гинэ ӧвӧл, со уж, ог-огдэ валаны тыршон, гажан. Зэм, семья кылдытыкузы, егитъёс та сярысь уг малпасько…

Михаил Фёдоров вордӥськиз 1951-тӥ арын Пичи Пурга ёросысь Николаевской хуторын (али быремын ни). Ар солэсь азьло гинэ корказы быдэс ӝуам. Война дыръя заводын ужам анаезлэн тазалыкез ляб вал. Ӝоген семья Эдэйгуртэ улыны выжиз.

Миша 5-тӥ классысен ик пу дася, вандэ, куасьтэ. Угось озьы пӧрмиз: пичи сузэреныз соос атайтэк будӥзы. Пияш туж вазь воргоронъёс радэ султӥз, ваньмыз понна кыл кутоно луиз. Зэм, аслаз туж потэ вал Можга педучилищеын дышетскемез. Но укыр ёрмыса улэменызы, колхозын вал сюдӥз, комбайнёрлы юрттӥз, Ижысь СПТУ-ын ар ӵоже электриклы, механиклы дышетскиз.

Огпол анаез вераськон висказ шуиз: гуртамы Улын Юриысь туж мусо ныл вуэм… Миша ӝыт клубе потӥз: зэм но, выль нылаш. Пумен тодматскизы, ог-огзылы кельшизы. Пияш соку ик малпаз: мынам луоз. Угось сюлмыныз шӧдӥз: та солэн адямиез.

Люда Эдэйгуртын вожатой луыса ужа вылэм. Туж егит ай, школаын сяна дышетскемез но ӧвӧл. Но комсомол сое дэмлам, нылпиосын ужаны оскем. Миша но — комсомолец, активист. Егит нылашлы со пӧртэм ужрадъёсын юрттӥз. Клубазы драмкружок вал. «Меӵ ярдурын» спектакльын Люда колхоз председательлэсь нылзэ, Светаез, шудӥз, Миша — электрикез. Та спектаклен егитъёс котыр гуртъёсы, бускель ёросъёсы вуылӥзы. Туж яратыса шудӥзы. Асьсэлэн но яратонзы пумен пуромиз.

Миша но Люда спектакльёс бӧрсьы но люкиськыны ӧз ӵыдэ ни, ӵош улыны кутскизы. Бен, комсомол вакытъёсы сюан лэсьтытэк, пусйиськытэк ӵош уг уло вал, но котькытчы вутскись егитъёслэн та сярысь малпаськыны дырзы ик ӧй вал: вазь ӵукнаысен бер ӝытозь соос уж пӧлазы выемын вал. (Нялтас вераса, Фёдоровъёслэн киосазы зарни зундэсъёс кылдӥзы ай 25 ар ӵош улэмзы бере гинэ.)

Ӝоген Мишаез армие басьтӥзы. Со вискын анаез кулӥз. Пияшез огдырлы бертыны лэзизы, но со вуытозь, анайзэ ватӥллям ини. Сузэреныз, яратоно Людаеныз адӟиськыса, толлы пу дасяса, Миша нош ик армие кошкиз. Анаеныз пыраклы люкиськон туж вӧсь ке но вал, сюлмаз возиз Людаезлэсь яратэмзэ.

Парта сьӧры — 3 пиналын

Армиын дыръяз ик Миша атай луиз. Людаез нылзылы Света ним сётӥз. Ӵапак ӵош шудэм спектакльысьтызы валтӥсь героинялэсь нимзэ. Но нуныкаез шоры учкыны солдатэз дораз уг лэзё. Светазэ со нырысьсэ адӟе арес но куать толэзь тырмытэмез бере гинэ, нылыз тапыр бызьылыку ни. Армиысь бертэм пияш понна со верантэм бадӟым шуд вал!

Зэмзэ вераса, армиысь Мишаез Улын Юри гурт пумитаз ни. Угось Эдэйгуртаз корказы буш кылемын вал: сузэрез бызиз, Людазэ Улын Юриысь школае ужаны кутӥзы. Юриос Мишаез но доразы ӧтизы: татын электрик луыса ужаны кутскид ке, семьядылы квартира сётом, пе. Озьы ик луиз.

Ӝоген Фёдоровлы колхозын бригадирлэсь ужзэ оскизы. Пияш Улын Юриез сокем ӟеч уг тоды на вал, визь-кенешен туж юрттылӥз Людмилаез. Егит пияшез колхозысь комсомол огазеяськонэн кивалтӥсе юнматӥзы на. Улон эшшо золгес берганы ӧдъяз.

Кышноен картэн ог-огзэс валаса, кенешыса уло ке, ужазы но соослэн ваньмыз капчиен радъяське. Ӝоген Улын Юриысь комсомол огазеяськонзы ёросын огез адӟем карымонэз луиз.

Людмила Ильинична но комсомоллэн азьпал радъёсаз ветлӥз, Улын Юри школаысь дышетӥсьёсты, комсомолецъёсты сьӧраз валтӥз. 2 пиналъёсыз вал ини, Удмурт кун университетысь кунсьӧр кылъёсъя факультетэ дышетскыны пыриз на. 3-тӥзэ ваемез бере дышетсконзэ огдырлы куспетӥ карылӥз.

Михаил Никандровичез гуртын гажазы, 34 аресказ солы сельсоветлэн исполкоменыз кивалтыны оскизы ни. Егит пиосмурт бадӟым ныпъетэз кыскиз, УдГУ-ысь историяя факультетэ дышетскыны пыриз на. Людаез но та факультетэ ик выжиз. Озьы егит семья университетын одӥг парта сьӧрын тодон-валан люказ. Профессор Владимир Владыкин, соосты адӟыса, котьку пальпотэ, пе, вал: ну, мар, Фёдоровъёс…

Та дышетскемзы Фёдоровъёслы туж юрттӥз гуртсылэсь историзэ ӝутыны, соослэн сюлмаськеменызы, Улын Юриын лэсьтэм «Соперницы» (1929-тӥ ар) фильм шедьтэмын но калык-лы берыктэмын вал. Ӵапак Фёдоровъёс бордысен, дыр, ёросын рос-прос кутскиз шаертодонэн вырон, пиналъ-

ёсты со пыр визьман, будэтон.

Яратон — со ог-огдэ шӧдон

Али Фёдоровъёс куддыръя ӧпкелё: егит дыръязы нылпиоссэс ӧжыт адӟизы. Михаил Никандрович сельсоветэн, собере колхозэн кивалтӥз, общественной уже пыриськиз — сюлмаськонъёсыз, бызьылонэз трос вал. Людмила Ильинична школаын 15 ар ӵоже директорлэн воштӥсез вал, собере — директор. Сюлмаськонъёсыз озьы ик трос вал. Мукет ласянь, оло, анай-атайзылэсь калык пӧлын ужамзэс, тыршемзэс адӟыса, нылпиоссы но сьӧразы кыстӥськизы, тодон-валанзэс будэтӥзы — анай-атайзылы соос понна возьыт медаз луы.

Асьсэос Фёдоровъёс тодазы ваё 1990-тӥ аръёслэсь кутсконзэс. Пионер, комсомол огазеяськонъёс куашказы, кызьы нылпиосты дышетоно? Тӥни соку школаязы, калык сямъёс вылэ пыкиськыса, ужаны малпазы. Михаил Никандрович школалы туж юрттӥз. Улын Юри гуртын шаертодонлы сӥзем конференциос радъялляны кутскизы, доразы Владимир Владыкин, Римма Голдина, Галина Никитина но мукет тодмо тодосчиос вуылӥзы, огъя проектъёс лэсьтылӥзы.

1990-тӥ аръёслэн кутсконазы ик Фёдоровъёслэн школа азбаре удмурт музей усьтон сярысь малпанъёссы бергазы ни, со понна вуж кенос но вайизы. Жаль, соку ужзы ӧз быдэсмы. Но кузпалъёс туж тау каро

гуртысьтызы шаерчилы Никита Ильинлы, со кылдытӥз фронтэ ветлэмъёслы сӥзем висъет. Трос лэсьтӥз улосчизы Георгий Архипов но. Улын Юриын улон огыр-бугыр бызись шур кадь вал, быдэс

республикае кылӥськиз. Гурт калык но огазеяськыса ужаз.

Али Людмила Ильинична но Михаил Никандрович пенсиын ни. Людмила Ильинична — Россиысь дышетон удысысь дано ужась, семьязы пусъемын «За любовь и верность» медален, со сяна, кузпалъёс Пичи Пурга ёросысь дано анай но атай луо. Али Фёдоровъёс гуртысьтызы музейлэсь ужзэ радъяло, котькуд экспонат сярысь кема-кема вераны быгато. Историке дышетскемзы, шаертодонэн выремзы ӵапак интыяз луиз. Нылпиоссы кемалась ини атай юртысьтызы кошкемын. Светланазы семьяеныз Финляндиын улэ, Сергейзы — Ижын, Ириназы — Даниын. 7 нунокъёссы будо.

— Ми тыршим, пиналъёсмы калыклэсь уллапала медаз усе шуыса, ялан шуиськом вал: дышетсконо, книга лыдӟоно, — шуэ Людмила Ильинична. — Соос пичиысен котькыӵе ужез лэсьтыны дышизы. Табере асьсэос анай-атайёс ни, нош мон ялан соос сярысь сюлмаськисько на.

Пиналъёссы ваньмыз тодмо но гажано адямиос луизы. Нош кузпалъёслы, 50 ар ӵош улыса но, ог-огенызы мӧзмыт ӧвӧл.

— Ми Мишаен ог-огмытэк улыны ум быгатӥське, — шуэ Людмила Ильинична. — Бускельмы Вассапай серекъя вал: нош та пиналъёс (со милесьтым арлыдогес бере, озьы шуэ вал), кык мусо ыжпиос кадь, кытчы ке мыно инь… Ми Мишаен шур дурын дӥсь но ӵошен гылтӥськом вал, бакчаысь ужез но ӵошен быдэстӥськом. Мугоръёсмы огвыллемесь — пичиесь…

Али но Фёдоровъёсты нимаз адӟыны калык дышымтэ. Людмила Ильинична кытчы ке огназ тупа ке, юало ни: нош Михаил Никандрович ӧвӧл-а, мар-а? Нош картэзлэсь, пе, кышноез сярысь юало.

— Дорын куддыръя озьы луэ: мон маке сярысь малпасько гинэ, Миша сое вера ни. Яке со малпа но, мон верасько ни. Ог-огмес шӧдон, ог-огмылэсь мӧзмон аръёс ортчемъя кужмоя. Со ик яратон, дыр. Огпол, песятайзэ ӟечкыласа, внучкамы шуиз: «Ну, мар мон тыныд сӥзём, шудэд — вӧзад…»

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Елена Миннигараева