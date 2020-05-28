Шаерысьтымы 1 сюрс 300 пиос тулыс призыв дыръя армие кошкозы

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 28 мая, 2020 16:00
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егоров
Призывъя комиссиос ужаны кутскизы 6-тӥ майысен гинэ. Туспуктӥз Максим Егоров

Шаерысьтымы 1 сюрс 300 пиос тулыс призыв дыръя сурон сапег кутчалозы.

Коронавирус алямен, пиосты армие келян кӧнялы ке беромиз: призывъя комиссиос ужаны кутскизы 6-тӥ майысен гинэ. Нош нырысетӥоссэ призывникъёсты военной частьёсазы келяны чакламын 6-тӥ-7-тӥ июне. Кампания йылпумъяськоз 15-тӥ июле.

Армие кошкыны дасяськись вань пиосты эскерозы коронавируслы. Сборной пунктын соосты ӵыжы-выжыосынызы, эшъ­ёсынызы пумиськылыны уз лэзе ни.

Сергей Захаров

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 28 мая, 2020 16:00 Updated
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