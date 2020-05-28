Шаерысьтымы 1 сюрс 300 пиос тулыс призыв дыръя армие кошкозы
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Шаерысьтымы 1 сюрс 300 пиос тулыс призыв дыръя сурон сапег кутчалозы.
Коронавирус алямен, пиосты армие келян кӧнялы ке беромиз: призывъя комиссиос ужаны кутскизы 6-тӥ майысен гинэ. Нош нырысетӥоссэ призывникъёсты военной частьёсазы келяны чакламын 6-тӥ-7-тӥ июне. Кампания йылпумъяськоз 15-тӥ июле.
Армие кошкыны дасяськись вань пиосты эскерозы коронавируслы. Сборной пунктын соосты ӵыжы-выжыосынызы, эшъёсынызы пумиськылыны уз лэзе ни.
Сергей Захаров
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