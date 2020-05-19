Шаерамы 6,5 процентъем ипотека сётъяны кутскизы
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Росреестрлэн Удмурт ёзэзлэн кивалтӥсезлэн воштӥсез Александр Кувшинов ивортэмъя, та программая улон инты басьтон сярысь огкыл (15-тӥ майлы) юнматӥз 33 мурт.
Тодады вайытон вылысь: 6,5 процентъем ипотекая программа пыӵаны кутскиз туэ 23-тӥ апрельысен. Ипотека сётӥське алигес ӝутэм яке пуктӥськись юртъёсын улон инты басьтыны, со сётӥськоз тужгес троссэ — 20 арлы. Та дыр куспын процентэз уз воштӥськы. Но курон пуктэмын: квартира дунлэн 20 процентэз мында первоначальной взнос луыны кулэ. Программа кыстӥськоз туэ 1-тӥ ноябрёзь.
Елена Слащёва
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