Шаерамы 6,5 процентъем ипотека сётъяны кутскизы

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 19 мая, 2020 15:53

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6,5 процентъем ипотекая программа пыӵаны кутскиз туэ 23-тӥ апрельысен.
Туспуктэм: udmdunne.ru

Росреестрлэн Удмурт ёзэзлэн кивалтӥсезлэн воштӥсез Александр Кувшинов ивортэмъя, та программая улон инты басьтон сярысь огкыл (15-тӥ майлы) юнматӥз 33 мурт.

Тодады вайытон вылысь: 6,5 процентъем ипотекая программа пыӵаны кутскиз туэ 23-тӥ апрельысен. Ипотека сётӥське алигес ӝутэм яке пуктӥськись юртъёсын улон инты басьтыны, со сётӥськоз тужгес троссэ — 20 арлы. Та дыр куспын процентэз уз воштӥськы. Но курон пуктэмын: квартира дунлэн 20 процентэз мында первоначальной взнос луыны кулэ. Программа кыстӥськоз туэ 1-тӥ ноябрёзь.

Елена Слащёва

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 19 мая, 2020 15:53
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