Шаерамы быдэсъяське «Безналичная Удмуртия» программа
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Цифровой технологиос, городъёсын гинэ ӧвӧл, ёросъёсын но паськыт пыӵало ни.
Та программалэн кулэлыкез уката йылӥз коронавирус вакытэ. Угось уксёез киысь кие сётъяса, чер вӧлмыны быгатэ. Нош программа улсын чаклам ужрадъёс юртто тыриськонъёсты безналичной амалэн пытсаны.
«Безналичная Удмуртия» программаез пыӵатон понна огкыл юнматӥзы элькун Правительство но Сбербанк. Экономикая министерство ивортэмъя, программа мытэмын Ижысь МФЦ-ос бордысен. Али терминалъёс пуктылэмын ни шоркарысьтымы ваньмаз сямен многофункциональной центръёсын. Соос пыр адямиос комисситэк пытсаны быгатозы ЖКХ, озьы ик мукет услугаос понна тыриськонъёссэс.
Табере терминалъёсты пуктыло ни ёросъёсын но. Кылсярысь, Сарапул, Вотка, Юкаменск но Ува палъёсын. Ува каргуртысь МФЦ-ысь специалистъёс ивортэмъя, соослэн центразы терминал пуктэмын ни, настроить гинэ кароно на — тани-тани ужаны кутскоз. Кылемъёсаз ёросъёсын таӵе терминалъёс усьтӥськозы 1-тӥ июлёзь.
— Луэ озьы но: нунал куспын адямиослы юнматоно луэ, шуом, улон интыез вузан но выльзэ басьтон сярысь огкылъёс. Нош азьвыл кузёлэн коммунальной тыриськонъёсыз пытсатэк кельтэмын. МФЦ-е мыныса, вань ужез «одӥг укно» амалэн быдэстыны луэ: вузась но басьтӥсь куспын огкылъёс но юнматыны, соку ик тыриськонъёсты но терминал пыр пытсаны. «Безналичная Удмуртия» программа калыклэсь но улонзэ капчиятоз, улослэсь экономиказэ но азинтоз, — шуиз экономикая министр Михаил Тумин.
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Елена НИКИТИНА
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