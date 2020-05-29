Ульфат Бадретдиновлэн «Айгуль — Толэзь сяська» книгаез потӥз

«Айгуль — Толэзь сяська» (12+) нимаське Ульфат Бадретдиновлэн «Удмуртия» издательствоын потэм книгаез.

Таӵе нимын произведение бичетэз усьтэ но быдэс книгалэн шорсюлмыз выллем луэ. Вӧжогес классын дышетскись пи Миргурезь дорысь бусыын арась атаезлы юрттӥське вал. Гурезь йылын шутэтскись пилы серемпыр вазиськем кылӥськиз. Нылмурт

куара. «Малы со монэ пияш шуэ? Милям тэшкылиослы озьы вазисько.

Ачиз воксё пичи ныл кадь. Выросъёсыныз но, вераськеменыз но», — йыркуръяськиз пияш. Нош нылмурт бордысь синзэ воштыны ӧз быгаты. Берлогес тодӥз: школае ужаны лыктэм дышетӥсь, пе, со — Айгуль Георгиевна. Айгулен пумиськемез дырысен егит мурт клубе потатэк ӧз кыльылы ни…

Автор возьматэ: син-

маськонысен зэмос яратон дорозь адямилы

куддыр олокыӵе но мог-

ӟетъёсты, шуг-секытъёс-

ты ортчоно луэ.

Веросъёсаз но новеллаосаз автор туала улонысь учыръёсты суреда. Нош очеркъёсаз — тодмо но тодмотэм, улонын асьсэ интызэс шедьтэм, данэ потэм удмуртъёс: Геннадий Бекманов артист, Егор Загребин писатель, Пётр Шараев профессор но мукетъёсыз.

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