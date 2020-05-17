Улонысь кошкиз экс-сенатор Виктор Шудегов

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 17 мая, 2020 11:22
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В. Шудегов

Толон, 16-тӥ куартолэзе, улонысь кошкиз азьвыл сенатор, «Справедливая Россия» партилэн Удмуртиысь ёзэныз азьвыл кивалтӥсез Виктор Шудегов. Со коронавирусэн висе вылэм.

Виктор Евграфович Шудегов вордӥськиз 1952-тӥ арын 5-тӥ толсуре Кез ёросысь Тортым черкогуртын.

1975-тӥ арын йылпумъяз Удмурт кун университетэз «физика» ёзэз. 1977-тӥ-1980-тӥ аръёсы дышетскиз Ленинградысь кун университетысь аспирантураын, 1990-тӥ-1993-тӥ аръёсы – докторантураын. Ужаз Удмурт кун университетын.

1999-тӥ-2000-тӥ аръёсы — Удмуртиысь Правительстволэн Тӧроезлэн воштӥсез.

2002-тӥ-2007-тӥ аръёсы — Федерация Кенешысь наукая, лулчеберетъя, дышетсконъя, тазалыкез утёнъя но экология комитетлэн Тӧроез.

2007-тӥ-2016-тӥ аръёсы — Кун Думаысь Дышетонъя комитетлэн тӧроезлэн воштӥсез.

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 17 мая, 2020 11:22
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