Укыр чебересь, укыр йӧноесь! Нылкышно марафонлэн финалаз потӥзы 20 нылкышноос

«Чеберай-2020» проектъя ёросъёсысь чеберайёсты быръён кыстӥськиз ортчем арын сентябрь толэзьысен туэ апрелёзь. Быдэс элькунысьтымы 250 нылкышноос пӧлысь финалэ потӥзы 20-ез.

Нырысь ик быдэс Удмуртиысь 72 чеберай быръемын вал. Нош собере 7 нунал ӵоже куара сётон радъяськиз 10 вормисез быръён понна.

— Куара сётон дунын ке но вал, аслэсьтыз мылкыдзэ вераз 7 сюрс 847 адями! — вера «Чеберай» проектлэн кивалтӥсез Ксения Широбокова. — Ми адӟимы, макем нылъёс сюлмаськизы финалэ шедьыны, макем тыршизы. Кема малпаськеммы бере огкылэ вуимы: финалэ 20 муртэ поттоно. Угось ваньзы сыӵе быгатӥсесь, котыр ласянь адӟем карымонэсь. Ми туж шумпотӥськом, сыӵе бадӟым ужлэн емышез адӟиське ни шуыса. Финал — бадӟым гала-представление — октябре Ижысь «Аксион» культура юртын луоз. Али 20-ез ик нылъёсмы та ужрадлы дасясько ни, сцена вылтӥ чебер ветлыны, асьсэды возьматыны сюлмасько. Со понна соослы нимысьтыз мастер-классъёс радъяськозы.

18-35 аресъемъёс пӧлын

Елена Крестьянинова (Грак ёрос) — 411 куара.



Альбина Наговицына (Пичи Пурга ёрос) — 364 куара.



Ксения Байданова (Шаркан ёрос) — 326 куара.



Анастасия Васильева (Алнаш ёрос) — 360 куара.



Елизавета Кожевникова (Эгра ёрос) — 160 куара.



Татьяна Головизнина (Якшур-Бӧдья ёрос) — 324 куара.



Марина Ложкина (Вотка ёрос) — 279 куара.

Надежда Самсонова (Алнаш ёрос) — 325 куара.



Котькуд нылмуртлы видеоролик лэсьтӥськоз. Тазэ ми асьмеос, радъясьёс, дасяломы. Представление дыръя котькуд нылкышно ас палысьтыз удмурт дӥськутэз возьматыны кулэ луоз. Котькудӥзлы нимаз фотосессия лэсьтомы на. Эшшо нылкышноос тыршозы асьсэ бизнес-проектсэс дасяны.

Со вискын ми ужаськомы на «Чеберай» нимо журнал поттон бордын. Туэ июле-августэ со дась луоз ини. Журналын луозы полуфиналэ потэм 72 нылъёсмы, соослэн творчествозы. Татчы ик пыртом на бизнесэн вырись удмурт нылкышноос сярысь материалъёсты но, — пусйиз проектлэн кивалтӥсез.

Оглом учкыса, «Чеберай» марафон удмурт нылкышноос сярысь трос тунсыкозэ усьтӥз. «Удмурт Кенеш» огазеяськонысь специалистъёслэн верамзыя, «Чеберай» проектэ пыриськем тужгес мӧйыез кышномурт — Грак ёросысь Зоя Колесникова. Солы 70 арес ни. Нош тужгес егитэз — Пичи Пурга ёросысь 18 аресъем Наталья Михайлова.

— Ми паймимы: удмурт кышномуртъёс пӧлын трос вылэм юморез яратӥсьёс, — азьланьтэ Ксения Широбокова. — Шоро-куспо но бадӟым арлыдъем кышномуртъёслэн сцена вылын номеръёссы ӵемысь серемес лэсьтэмын вал. Совето вакытъёсы будэм адямиос туала улонын но шуг-секытъёслы уг сётско вылэм, ваньмыз шоры кӧня ке серемпыр учкыны быгато. Зол паймытӥзы киужъёс. Мӧйыос туж быгатыса чильпасько, керттӥсько. Нош егитъёсызгес бисерен киужъёс лэсьто, вурисько. Конкурсын визь сынан но луоз шуыса тодо вал бере, нылкышноос азьлапал ик дасяськылӥзы. Бӧрысь милемлы тау карылӥзы. Тӥледлы луыса, пе, библиотекае ветлыны кутским, удмурт калыкмы, гуртмы, культурамы сярысь тросгес тодӥм. Куд-огез удмурт инты нимъёсын но тунсыкъяськыны кутскем.

35-55 аресъемъёс пӧлын

Алевтина Макарова (Ува ёрос) — 352 куара.

Алёна Залогинова (Шаркан ёрос) — 281 куара.

Надежда Богатырёва (Дэбес ёрос) — 102 куара.

Елена Тимофеева (Можга ёрос) — 87 куара.

Алёна Перевощикова (Эгра ёрос) — 650 куара.

Елена Ефремова (Кез ёрос) — 307 куара.

Устоосыз пӧлысь устооссэ бырйыны туж секыт. Куд-огезлэн картъёссы но палэнысен учкыса сылыны ӧз ни чидалэ, кышноосынызы ӵош номеръёс пуктӥзы, кырӟазы, эктӥзы, куара сётон дыръя вотэс бамъёсын эшъёссэс ӝутъязы. Нош мар луоз гала-концерт дыръя?! Али ик ӟырдам мылкыд сӥзьылозь эшшо золгес араны кулэ.

Тодады вайытӥськом, удмурт нылкышно чеберлыклы, творчестволы сӥзем «Чеберай» марафон — «Удмурт Кенешлэн» но элькунысьтымы Калык творчествоя коркалэн проектсы. Со улонэ пыӵаны кутскиз кылем арын июль толэзе Президентлэн грантэзлы луыса. Проект 3 ӧръя радъяськиз: «Интерчеберай» интернет-конкурс, чеберлыкъя но творчествоя «Чеберай» конкурс но нылкышноосты бизнес-проектъёс гожъяны, блогъёс нуыны дышетон.

55+ аресъемъёс пӧлын

Людмила Гаврилова (Дэбес ёрос) — 131 куара.

Татьяна Воронцова (Шаркан ёрос) — 126 куара.

Раиса Волкова (Сюмси ёрос) — 620 куара.

Ольга Головкова (Ува ёрос) — 121 куара.

Екатерина Лекомцева (Кез ёрос) — 438 куара.

Алевтина Тарасова (Алнаш ёрос) — 285 куара.

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Елена МИННИГАРАЕВА