Уксё вуоз ӝеганъёстэк
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Валэктон сётэ Пенсиосъя фондысь социальной выплатаосъя ёзлэн кивалтӥсез Татьяна Храмцова
Нылпие вордскиз туэ январе. Анай капиталлы сертификатэ киям ӧвӧл на. Быгато-а мон али ик 5 сюрс манет выплаталы куриськон гожтыны? Яке сертификатэз витёно луоз-а?
О. Николаева. Дэри ёрос
Сертификатты кияды ни яке ӧвӧл на — 5 сюрс манет тыриськоз. Пенсиосъя кун фондысь специалистъёс тӥледлы сертификат лэсьтон вакытазы ик выплаталы куриськондэс кутозы, юрттэт вуоз ӝеганъёстэк.
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