Узьымез сие ни кибы

Бусыос али гинэ вожектыны ӧдъязы ай, но шуак окыт кариськемен, нымы-кибыос будосъ­ёсты сиыны кутскизы ни.

Киземын 3 сюрс 117 гектар рапс (26 процент), 523 гектар етӥн (12 процент), 108 сюрс гектар ю (38 процент).

Туспуктэм: udmurt.ru

Шаерысьтымы кужмоосыз хозяйствоос кидыссэс пӧртэм химикатъёсын пазяло. Яке музъемез тазато. Зэм, ваньзы тазьы ужаны уг быгато — дуно усе. 1 гектарез пазяны угось 300 манет кулэ, озьыен, 300 гектарлы 190 сюрс манет кошке. Хозяйствоослы та бадӟым йырвисён луэ.

— Кибыос тужгес ярато рапсэз — ӵышкем кадь каро. Озьы ик быдто етӥнэз, сиё ю-нянь узьымез. Али химикат ӧд пазя ке, рапслэсь но етӥнлэсь урожайзэ уд адӟы. Нош юос чидасьгес, нымы-кибы куртчылэм бере курадӟыса-висьыса но пуш­йыны выро, — шуэ Гурт удысъя но сиён-юонъя министерствоысь музъем кусыпъёсъя но будосъёсъя ёзэн кивалтӥсь Алевтина Бурдина.

Шуак 27 градусозь пӧсь кариськемен валче интыен-интыен тузон пурӟе ни. Соин ик али кизьыны дыртоно. 6-тӥ майлы вань предприятиос бусые потэмын вал ни. Киземын 3 сюрс 117 гектар рапс (26 процент), 523 гектар етӥн (12 процент), 108 сюрс гектар ю (38 процент). Алевтина Бурдина верамъя, Грак, Алнаш, Вавож, Можга, Камбарка, Сарапул ёросъёс арня пумын кизёнзэс йылпумъялозы ни. Татын 66-81 процентэз ужъёссы быдэстэмын. Со дыре ик уйпал ёросъёс кӧня ке нунал талэсь азьвыл гинэ ай бусыосазы пырыны быгатӥзы. Яр но Кез ёросъёсын 560-700 гектар гинэ киземын ай, со 1 процент луэ.

— Уйпал ёросъёсын май пумозь кизёнзы кыстӥськоз ай. Таин валче кышкан вань, юоссы кисьмаса уз вуэ шуыса. Соос вазь вуись кидысэн кизьыны выро ке но. Лымшоръёслэн со дыре ик луонлыксы вань бер вуись кидысэз уже кутыны — сыӵе кидыслэсь 30-40 процентлы уногес урожай басьтыны луэ. Тросгес удобрение понӥмы ке, эшшо

уногес урожай калтомы шуыса куд-огез оске. Тросэз бусые уногес кыед поттыны кутске. Но музъеме макем тросгес кыед понӥськод, сокем ю-нянь ӝужытгес будэ но музъем вылэ золгес мыкырске. Сыӵе юосты утялтыны шуг, — шуэ Алевтина Михайловна.

Туннэ шаерамы гектарлы быдэ шорлыдын 20,2 центнер удобрение поныны чак­ламын. Кулэ ичизэ 30-35 центнер.

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Елена САРАМАТОВА