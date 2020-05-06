Валэктон сётэ Пенсиосъя фондысь социальной выплатаосъя ёзлэн кивалтӥсез Татьяна Храмцова

Кылӥ, 1-тӥ мартысен ужтэк кылемъёслы но биржае султэмъёслы пичиез уждун (МРОТ) мында пособие тыриськоз шуыса. Мон ужтэк кыли 28-тӥ феврале, кӧня тыриськоз мыным? Со сяна, коронавирусэн йырин уноез ведомствоос калыкен кусып возёнлэсь алэмын, кызьы та вакытэ центре вазиськоно?

Н. Исаков. Можга кар

12-тӥ апреле Правительство юнматӥз 485 номеро постановленизэ. Со пыӵаны кутскиз 17-тӥ апрельысен. Отын пусъемын: 1-тӥ мартысен ужтэк кылемъёслы но калыкез уже интыянъя службае учётэ султэмъёслы тыриськоз пичиез уждун — МРОТ — мында пособие. Солэн быдӟалаез 12 сюрс 130 манет, но со борды ватсаське на улос коэффициент. Озьы элькунамы пособилэн быдӟалаез люкаське 13 сюрс 949 манет 50 копейка. Тамында пособие тыриськоз пандемия вакытэ: апреле, мае, июне.

Тӥ 28-тӥ феврале ужтэк кылиллямды, озьыен, та постановленилэн куронъёсызлы уд тупаське. Но ӝожомыны мугез ӧвӧл: угось тӥ официально ужаськоды, уждун басьтӥськоды ке вал, озьыен, 6 толэзь ӵоже пособие басьтоды. Солэн быдӟалаез тупатӥськоз, уждундэс лыдэ басьтыса. Нырысетӥ 3 толэзь ӵоже тӥледлы тыриськоз шоро-куспо уждундылэн 75 процентэз, эшшо 3 толэзь куспын басьтоды 60 процентсэ. Но пусйыны кулэ: шоро-куспо уждунды бадӟым вал ке но, МРОТ-лэсь но со борды ватсаськись улос коэффициентлэсь ятыргес уд басьтэ — пособиды луоз 13 сюрс 949 манет 50 копейка.

Лыдэ басьтэ тазэ но: пособие шоро-куспо уждундыя тыриськоз, ужам дырды 26 арня (ӝыны ар) люкаське ке. Со сяна, тӥ уволить каремын ӧй вал ке дисциплинаез тӥямды, оскем ужез быдэстымтэды понна. Озьы ке, тӥледлы тыриськоз тужгес пичиез пособие — 1 сюрс 500 манет, бордаз ватсаськоз на 225 манет мында улос коэффициент. Нялтас вераса, тамында ик тыриськоз кемалась ужтэк пукись но биржае 1-тӥ март бере султэмъёслы но.

Пусйытэк кельтыны уг луы тазэ но: 1-тӥ март бере предприятизэс пытсазы, ужтэк кылизы ке, нимаз предприятиослэн (ИП) кивалтӥсьёссы но пичизэ пособиез — 1 сюрс 725 манет — басьтозы. Нош со дорын ужамъёслы но биржае султэмъёслы пособие тыриськоз, шоро-куспо уждунзэс лыдэ басьтыса.

Калыкез уже интыянъя ёзъёс, зэм но, та вакытэ калыкен кусып возёнлэсь алэмын. Но регистрациез

ортчыны но биржае султыны юрттоз Интернет. Со понна пыроно Удмурт Республикаысь Калыкез уже интыянъя службалэн интерактивной порталаз таӵе адресъя:

szan.mintrud18.ru.

Отысь «Личный кабинет» сэрег пыр кулэ луись документъёслэсь туспуктэмъёссэс (скан) юнматоно. Первичной регистрациез ортчемды бере тӥледлы жингыртозы яке электрон почтаяды ивор ыстозы службаысь специалистъёс, оло, кыӵе ке документ уг тырмы на. Та бӧрсьы тӥледыз учётэ султытозы, та сярысь телефон яке электрон почтады пыр ивортозы.