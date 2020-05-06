Валэктон сётэ Пенсиосъя фондысь социальной выплатаосъя ёзлэн кивалтӥсез Татьяна Храмцова

Ужтэк кылем но нылпи вордӥсь адямиослы 3 сюрс манет тыриськоз, шуо? Монэ апрель кутсконын уволить каризы,

2 нылпие — 5 но 10 аресъем. Ужтэк кылемъёслы пособие борды басьто-а мон пиналъёсы понна ватсаса юрттэт?

Е. Петрова. Иж

1-тӥ март бере ужтэк кылиды но уже интыянъя службае вазиськиды ке, Россиысь Правительстволэн 485 номеро постановлениезъя пособиды борды котькуд быдэ вуымтэ нылпиды понна тыриськоз быдэн 3 сюрс манет. Но та юрттэт чакламын 3 толэзьлы: апрельысен июнёзь. Со понна уже интыянъя службае султоно интерактивной амалэн (вылӥын сётэмын). Регистрация ортчыкуды, пусъёно банкысь расчётной счёттэс — отчы ик вуоз ужтэк кылемъёслы чаклам пособиды но, со борды нылпиосты понна юрттэт но. Сюлмаськытӥсь юанъёстыя жингыртыны быгатӥськоды

(3412) 52-62-78 номеръя.