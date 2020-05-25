«Удмурт дунне» («Удмуртский мир») — старейшая республиканская газета — в 2015 году отметила своё 100-летие. “Удмурт дунне” — единственная газета на удмуртском языке!

«Удмурт дунне» — народная газета — у нас реальные подписчики. В данный момент наш тираж составляет 5 тысяч экземпляров, около 20 тысяч интернет-читателей. Газета распространяется по всем районам Удмуртии. Нас читает вся республика!

Как-то один из преданных читателей сказал, что «Удмурт дунне» — мировая газета. Абсолютно согласны. Во-первых, об этом говорит само название газеты: «дунне» в переводе на русский означает «мир».

Во-вторых, газету могут читать во всём мире благодаря сети Интернет. У газеты есть свой сайт: udmdunne.ru. Есть страницы «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграмме».

В-третьих, мы добрая, миролюбивая газета, мы пишем позитивные материалы о людях труда. Мы профессионально освещаем любые темы. В каждом номере газеты можно найти информацию о политике и экономике, социально-культурной жизни, сельском хозяйстве.

Нам доверяют наши читатели, нас выписывают, нас читают!

«Удмурт дунне» всегда в цене!

Наши услуги

Газета выходит объёмом в 32 полосы и включает следующие приложения:

«ГЕРД» — освещение деятельности Всеудмуртской ассоциации «Удмурт Кенеш».

«ИНГОЖ» («Небесная строка») — литературное приложение.

«БЕРЕКЕТ» («Домоводство») — домоводство, приусадебное хозяйство, подворье.

«ДАРТ» («Азарт») — молодёжное приложение.

5 преимуществ «Удмурт дунне» выгодно отличающих её от других СМИ: