«Удмурт дунне» — мировая газета
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«Удмурт дунне» («Удмуртский мир») — старейшая республиканская газета — в 2015 году отметила своё 100-летие. “Удмурт дунне” — единственная газета на удмуртском языке!
«Удмурт дунне» — народная газета — у нас реальные подписчики. В данный момент наш тираж составляет 5 тысяч экземпляров, около 20 тысяч интернет-читателей. Газета распространяется по всем районам Удмуртии. Нас читает вся республика!
Как-то один из преданных читателей сказал, что «Удмурт дунне» — мировая газета. Абсолютно согласны. Во-первых, об этом говорит само название газеты: «дунне» в переводе на русский означает «мир».
Во-вторых, газету могут читать во всём мире благодаря сети Интернет. У газеты есть свой сайт: udmdunne.ru. Есть страницы «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграмме».
В-третьих, мы добрая, миролюбивая газета, мы пишем позитивные материалы о людях труда. Мы профессионально освещаем любые темы. В каждом номере газеты можно найти информацию о политике и экономике, социально-культурной жизни, сельском хозяйстве.
Нам доверяют наши читатели, нас выписывают, нас читают!
«Удмурт дунне» всегда в цене!
Наши услуги
Газета выходит объёмом в 32 полосы и включает следующие приложения:
«ГЕРД» — освещение деятельности Всеудмуртской ассоциации «Удмурт Кенеш».
«ИНГОЖ» («Небесная строка») — литературное приложение.
«БЕРЕКЕТ» («Домоводство») — домоводство, приусадебное хозяйство, подворье.
«ДАРТ» («Азарт») — молодёжное приложение.
5 преимуществ «Удмурт дунне» выгодно отличающих её от других СМИ:
- Единственная общественно-политическая республиканская газета Удмуртии на удмуртском языке.
- Освещение всей многогранности жизни и охват разных слоёв населения.
- Весь тираж идёт по подписке — а значит, непременно доходит до своего читателя.
- Осуществляется постоянный выход в Интернет и социальные сети на удмуртском языке.
- Гибкая система скидок при работе с рекламодателями, индивидуальный подход.
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