Удмурт анайёс нылпиосынызы ӵош блог нуо

Коронавирусэн валче быдэс дунне Интернетын улыны кутскиз кадь. Самоизоляция выль кужым сётӥз удмурт анайёслы но. Ваньмыз ик соос «Аныкай» медиашколаын ӧз дышетске. Но дорын пуконъязы басьтӥськизы нылпиосынызы ӵош блог нуыны.

Ижысь Наталья Михайлова:

— Видео ми шутэтскон нуналъёсы быдэс семьяен лэсьтӥськом. Актёръёсы — пиос. Пичиез туж возьдаськись. Соин куддыръя пӧртэм амалъёс утчано луэ ролик лэсьтон понна. Кылсярысь, телефонме «видео» режиме пуктыса кельтӥсько но ачим кухняе «сиён пӧраны» шуыса кошкисько. Нош собере ини кулэ кадръёсты вандӥсько.

Съёмка кариськом нуназе, нош монтажзэ ӵемысь лэсьтӥсько пиос изьыны выдэм бӧрсьы, соку нокин уг люкеты. Но чидан уг тырмы ке, монтировать карыны съёмка бере ик кутскисько. Тазьы, конечно, шонергес: янгышъёсты шедьтӥськод ке, выль дубль лэсьтыны луэ. Нош уйин пиналдэ со понна уд сайкаты ук.

К. Герд ни­­мо гимназиысь педагог Светлана Зинкова:

— Выль сю­­жетлы малпан шуак лыктэ: куддыр Интернет юрттэ, куддыр пиосы «спецзаказ» сёто. Но сценарий кылдытон понна 2-3 нунал малпаськоно но дасяськоно луэ. Съёмка лэсьтӥсько телефонам. Собере ноутбукын Movie Maker программаын вакчиятӥсько но герӟасько.

Актёръёсы мынам 2 кузя: 3 аресъем Тимош но

7 аресъем Деми. Пичиез пие — мыло-кыдо. Нош Деми янгыш верамезлэсь возьдаське ини. Но кулэ ке, одно ик юрттоз.

Можга ёросысь Кватчи гуртысь Ва­лентина Бе­рёзкина:

— «Катар мунёос» видеоблоглы малпан «Катар» студиысьтымы вордскиз. Гуртысьтымы нылкышноос возьматӥзы, кызьы соос пичи дыръязы мунёосын шудо вылэм, кызьы соосты лэсьяллям. Со вылэ пыкиськыса, пиналъёсын «Мунё сюан» пуктӥмы вал. Собере мылкыд ӝутӥськиз быдэс Можга ёросысь мунёосын тодматскыны. Толэзьлы 2 пол котькуд библиотекаын ортчыны кулэ вал мастер-классъёс. Но коронавирусэн валче ӧм вуттэ. Соку, семьяеным кенешыса, нимысьтыз видео лэсьтыны чакламы. Сергей кузпалы оператор луиз, нылы монтажен выре.

Елена Скворцова