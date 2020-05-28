Удмуртиысь 6 сюрс 878 пинал туэ 11-тӥ классэз йылпумъя

Соослы сямен ик, берпуметӥ гырлы чузъяськоз 9-тӥ классэз быдтӥсь 16 сюрс 616 нылъёслы но пиослы. Удмуртиын школаез йылпумъясьёс понна линейкаос ортчозы онлайн форматэн 29-тӥ но 30-тӥ мае 11 часын.

Шаркан ёросысь Мувыр школаез йылпумъясьёс М. Ардашев, Д. Турова,

Ю. Фёдорова, К. Шкляев.

Туспуктӥз Надежда ШКЛЯЕВА

Шаркан ёросын 11-тӥ классэз 76 пиналъёс йылпумъяло, со пӧлысь 4 выпускникъёс — Мувырысь. Данъяськонзы — Кирилл Шкляев но Юлия Фёдорова. Кыкназы ик «витьёслы» гинэ дышетскизы, пӧртэм предметъёсъя Россиысь олимпиадаосы пыриськылэмын но вормылэмын.

— Кириллмылэн киыз туж мынэ, йырыз атаезлэн кадь ужа, — шуэ Мувыр школаысь завуч, Кириллэн анаез Надежда Александровна Шкляева. — Технология предметъя Россиысь олимпиадае 2 пол пыриськиз, кылем арын Санкт-Петербургысь призёр луыса бертӥз, туэ но, Удмуртиын вормыса, Россие мыныны кулэ вал. Коронавирусэн сэрен мынытэк кылиз, нош малпанъёсыз бадӟымесь вал — вормон басьтыны. Предметъя теориез тодэм сяна, практикаез но луэ, лэсьтэм ужез утьыны кулэ.

Мувырысь пияш одӥг предметэн гинэ уг тунсыкъяськы, со ветлэмын ОБЖ но астрономия предметъёсъя элькун олимпиадаосы но. Отын вормисьёс пӧлы шедемын. Россиысь олимпиадаосын вормисьёслы но призёръёслы луонлык сётӥське вылӥ дышетскон заведениосы

экзаменъёстэк пырыны, Кириллы но пӧртэм инты-

осысь ӧтёнъёс вуэмын ни, нош со рос-прос экзаменъёслы дасяське, технической вузэ пырыны малпа.

Кирилл адӟем каре атаезлэсь Владимир Васильевичлэсь. Со но школаын ужа, технологиез нуэм сяна, химилы, астрономилы, англи кыллы дышетэ, аккордеонэн но синтезаторен шудыны быгатэ. Кузпалэныз Надежда Александровнаен ӵош школаын ужам стажзы огъя 42 ар луэ, 3 нылпи будэто.

Мукетыз выпускниксы — Юлия Фёдорова, шаертодонэн тунсыкъяське, 2 пол призовой инты басьтӥз краеведениея Россиысь олимпиадаын.

Эшъёссылэсь бере уг кылё Дарья Турова но Михаил Ардашев. Кыкназы ик спортэн эшъясько. Дарья трос пол вормылэмын пӧртэм элькун ӵошатсконъёсын, нош Михаил, спортэн эшъяськем сяна, лесоводствоя олимпиадаосы пыриськылэмын. Мувыр школаез йылпумъясьёс та дыре экзаменъёслы, бадӟым улонэ сюрес бырйыны дасясько.

Школаез йылпумъясьёс понна берпуметӥ гырлы жингыртоз выль сямен — онлайн амалъя. Мувыр пиналъёс видеоролик дасязы: школаез йылпумъясьёс но дышетӥсьёс ог-огзылы шуныт кылъёссэс веразы. Выпускникъёслэн мылкыдзы ӧжытак куашкамын, ульча кузя чебер дӥсяськыса ортчыны уз быгатэ шуыса. Дышетӥсьёслэн но соосты лэземзы уг поты: туж данъяськымонэсь. Соослэсь адӟем каро вал бӧрсязы дышетскисьёс.

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Валентина ЕМЕЛЬЯНОВА