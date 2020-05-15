Удмуртиын туэ 300 иськем сюресъёс выльдӥськозы. Кызьы мынэ уж?

Удмуртиын мытэмын сюрес лэсьтон. Оглом туэ 300 иськем выльдӥськоз. 42 сюресъёслэсь оглюкетсэс — ог 80 иськем — тупатозы «Кышкыт луисьтэм но ӟеч сюресъёс» программа улсын. Озьы ик йӧнала луозы ветлыны ярантэм 18 сюресъёс.

Нырысь ик техника гуретыны кутскиз Эгра — Красногорск сюрес вылын. Дорожникъёс вуж асфальтэз утялтӥзы, табере 2 полэс выль асфальт вӧлдо, урдэсъёссэ юнматозы на. Выльдӥськоз 5 иськем. Со сяна, тупатъямын луозы транспорт дугдылон интыос, 2 выль остановка кылдоз.

27-тӥ апрельысен выльдӥськыны кутскиз Алнаш — Грак сюрес но. Татысь асфальт 30 ар чидаз. Выльзэ озьы ик 2 полэс вӧлдозы, но вужез но уз куштӥськы: сое изозы но сюрес дуръёсты юнматозы. Автобус дугдылон интыос выльдэмын, Вылӥ Утчан гурт дорын выль остановка пуктэмын луоз. Оглом ог 10 иськем волялоз.

Сюрес хозяйствоя но транспортъя министр Алексей Горбачёв:

— Туэ гуртъёсты котыр ласянь азинтон программа улсын

3 выль сюресъёс лэсьтэмын но изэн шобыртэмын луозы. Кияса — Лутоха сюреслэн 11,27 иськемез выльдӥськоз. Шаркан ёросысь Быгые нуись сюрес волялоз — 4,2 иськем. Кез — Кулига — Карсовай сюрес дорысен лэсьтэмын луоз Жорногурт — Медьма гуртъёсы вуттӥсь 9,79 иськемез. Та ужъёслы 646 миллион манет висъямын.

Нош Карсовай — Сергино сюрес вылын лэсьтӥськон кылем арысен ӧз дугдылы на.

— Балезиноысен ми дорозь ог 80 иськем, — вера Сергино поселенилэн кивалтӥсез Надежда Азарьина. — Карсоваёзь 40 иськем асфальт вӧлдэмын, отчы котькыӵе вакытэ шугъяськытэк пырод. Нош ми дорозь сюрес тыро-пыдо толалтэ гинэ луэ. Али пичи машинаен уд ик пыры. Дорамы лыктӥсьёс машиназэс Карсовае кельтыло, отӥзэ пыдын пото яке Сергиное лыктӥсь бадӟым машинаосы курисько. Валля арын «Сергино» хозяйство юрттэмъя коръёс тыремын вал, но со ог 200 метр гинэ. Кылем гужемысен сюрес выламы лэсьтӥськон уг чусомы. Кытчы ке изъёс кисьто, мукет азьзэ ӵошкытато, но озьы ке но та дырозь сюресмы ветлымон ӧвӧл на, куд-ог интыосыз азьвылэзлэсь но уродгес луизы. Таин сэрен рейсовой автобус дорамы ветлэмысь дугдӥз, кинлэн аслаз машинаез ӧвӧл, палэнэ потыны уг ик быгато табере. Шаермы самоизоляциын толэзь пала пуке ке, ми та лэсьтӥськонэн сэрен быдэс ар гуртамы пукиськом ини, шуыны луоз. Почта но сиён-юон милемлы арняяз 3 пол вутто, но вуз карисьёслэн машинаоссэс урод сюрес вылын быдтэмзы уггес поты. Озьы ке но огкыл шедьтӥськом, калыкмес сютэм ум кельтӥське. Больницае вуоно ке, Карсовайын амбулаторимы вань, калыкмы «скороез» ӧте ке, нӧдэтӥ потыны быгатӥсь машина келяло.

Глазов — Яр — Пудэм сюрес вылын техника ужа ини. Гужем ӵоже та сюреслэн 3 иськемез волялоз.

Туспуктэм: Александр Старцевлэн «ВКонтакте» бамысьтыз

Сыӵегес ик югдурын Глазов ёросысь Сёва гуртын улӥсьёс. Алигес та гурт сярысь элькун СМИ-ос гожъязы: шугомем адями доры «скоройын» ужасьёс КамАЗ-эн вуизы.

— Пудвайысь Сёваозь ог 25 иськем, 7 иськемзэ 2016-тӥ арын тупатъязы вал, отӥзэ туэ толалтэ лэсьтыны выризы, — вераз Понино поселенилэн кивалтӥсез Нина Дзюина. — Тулыс лымыен ӵош сюресмы но гылтӥськиз. Али отӥ машинаен потыны уг луы. Почта но сиён-юон Пудваёзь ваё, отысен КамАЗ-эн гуртэ вутто, бадӟым машинаез эшшо гусеничной трактор кыске на. Няньтэк сёваос уг кылё, сое ваё Киров улосысь Лыткаысь. Эмъяськытэк но гуртоос уг уло — выль ФАП-сы вань.

Али сюрес вылын 4 бадӟым техника ужа, соос сюресэз кӧсато. Куазь сётӥз ке, тупатъян ужъёсты июнь пумозь быдэстыны чаклало.

Ветлыны ярантэм сюресъёс пӧлы пыртэмын Дэбес — Уйвай сюрес, со но туэ воштӥськыны кулэ.

— Мон 6-тӥ арзэ Уйвай поселенилэн кивалтӥсез луыса ужасько, котькуд ар оскыто, сюрес лэсьтозы шуыса, — вера муниципал кылдытэтлэн кивалтӥсез Эдуард Иванов. — 16 иськемысь 3-ез гинэ асфальтэн шобыртэмын, отӥяз — горд сюен луо, зор-кот дыръя со кизерме. Пичиен-пичиен мар ке но лэсьтӥське кадь. Но сюресъёсмы толалтэ-гужем гинэ ортчымонэсь луо: толалтэ соосты Тол бабай лэсьтэ, гужемзэ — шунды. Дэрие выйиськом ке, трактор ӧтиськом. Таяз арын покчи классъёслы школа гинэ кельтыны медо ни, отӥоссэ автобусэн Дэбесэ нуллыны чаклало. Иське, сюресэз одно ик тупатоно.

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Ангелина СНИГИРЁВА